Manisa Ticaret Borsası
57 dakika önce
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı, standardına göre 9,30 ila 10,25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:38 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı, standardına göre 9,30 ila 10,25 liradan satıldı.
Borsada bugün başka bir ürün işlem görmedi.
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