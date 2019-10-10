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Manisa Ticaret Borsası

57 dakika önce

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı, standardına göre 9,30 ila 10,25 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı, standardına göre 9,30 ila 10,25 liradan satıldı.

Borsada bugün başka bir ürün işlem görmedi.

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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