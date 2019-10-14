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Manisa Ticaret Borsası

2 saat önce

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre kilogramı 9,35 - 10,85 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre kilogramı 9,35 - 10,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimEn düşük fiyat (lira) En yüksek fiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm kg9,35 10,85

ÜrünBirim Fiyat (lira)
Manisa Çiğitli Pamuk (31 Renk)kg 3,92
Manisa Çiğitli Pamuk (41 Renk) kg 3,84

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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