Manisa Ticaret Borsası
2 saat önce
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre kilogramı 9,35 - 10,85 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:16 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre kilogramı 9,35 - 10,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|En düşük fiyat (lira)
| En yüksek fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
| kg
|9,35
| 10,85
|Ürün
|Birim
|Fiyat (lira)
|Manisa Çiğitli Pamuk (31 Renk)
|kg
| 3,92
|Manisa Çiğitli Pamuk (41 Renk)
|kg
| 3,84
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