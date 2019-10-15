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Manisa Ticaret Borsası

1 saat önce

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre en düşük 9,35 lira, en yüksek 9,85 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre en düşük 9,35 lira, en yüksek 9,85 liradan satıldı.

Borsada bugün başka bir ürün işlem görmedi.

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:47 Kaynak: AA
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