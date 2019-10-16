Manisa Ticaret Borsası
1 saat önce
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,35-10,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:22 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,35-10,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Birim
|Fiyat
| En düşük fiyat
| En yüksek fiyat
|Çekirdeksiz kuru üzüm
| kg
| -
| 9,35
| 10,50
|Çiğitli Pamuk (21 Renk- Sawgin)
| kg
| 3,92
| -
| -
|Çiğitli Pamuk (41 Renk)
| kg
| 3,88
| -
| -
|Çiğitli Pamuk (42 Renk)
| kg
| 3,68
| -
| -
Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne yatay seyirle başladı! İşte son durum Yakalandığı meme kanserini yetiştirdiği mor çilekle yendi Borsa İstanbul, banka hisselerinde "açığa satışı" yasakladı