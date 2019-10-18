Manisa Ticaret Borsası
1 saat önce
Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 9,35 ile 9,85 lira aralığından satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:33 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 9,35 ile 9,85 lira aralığından satıldı.
Borsada bugün başka bir ürün işlem görmedi.
Bu yıl İstanbul'a gelen turist sayısının kentin nüfusunu geçmesi bekleniyor AB, ABD'nin ilave gümrük vergileri kararına karşı misilleme yapacak Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti ABD-Türkiye anlaşması doları 5,77 seviyesine çekti