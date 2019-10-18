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Manisa Ticaret Borsası

1 saat önce

Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 9,35 ile 9,85 lira aralığından satıldı.

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Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 9,35 ile 9,85 lira aralığından satıldı.

Borsada bugün başka bir ürün işlem görmedi.

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:33 Kaynak: AA
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