Manisa Ticaret Borsası
33 dakika önce
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,25 - 9,75 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:58 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,25 - 9,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Birim
|Fiyat
| En düşük fiyat
| En yüksek fiyat
|Çekirdeksiz kuru üzüm
| kg
| -
| 9,25
| 9,75
|Çiğitli Pamuk (51 Renk)
| kg
| 3,42
| -
| -
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