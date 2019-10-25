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Manisa Ticaret Borsası

33 dakika önce

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,25 - 9,75 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,25 - 9,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimFiyat En düşük fiyat En yüksek fiyat
Çekirdeksiz kuru üzüm kg - 9,25 9,75
Çiğitli Pamuk (51 Renk) kg 3,42 - -

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:58 Kaynak: AA
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