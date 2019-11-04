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Manisa Ticaret Borsası

7 saat önce

Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,35 ila 9,85 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,35 ila 9,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimFiyat En düşük fiyat En yüksek fiyat
Çekirdeksiz kuru üzüm kg - 9,35 9,85
Çiğitli Pamuk (42 Renk) kg 3,60 - -

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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