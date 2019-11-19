Manisa Ticaret Borsası

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

1 aydır kayıp olan Turgut Özyürek'in eşinin torunlarına işkence iddiası ortalık karıştırdı

Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak