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Manisa Ticaret Borsası

6 saat önce

Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,45 ila 9,85 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,45 ila 9,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimFiyat En düşük fiyat En yüksek fiyat
Çekirdeksiz kuru üzüm kg - 9,45 9,85
Çiğitli Pamuk (41 Renk) kg 3,80 -

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:54 Kaynak: AA
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