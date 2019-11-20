Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Manisa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Manisa Ticaret Borsası

6 saat önce

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,45 - 9,85 liradan satıldı.

Manisa Ticaret Borsası, System.String[]

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,45 - 9,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimFiyat En düşük fiyat En yüksek fiyat
Çekirdeksiz kuru üzüm kg - 9,45 9,85
Çiğitli Pamuk (41 Renk) kg 3,80 - -
Çiğitli Pamuk (51 Renk) kg 3,53

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan Çin'e gözdağı: Anlaşamazsak gümrük vergilerini daha çok artırırım
Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 41 basamak geriledi Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Enerji Kimlik Belgesi almak artık zorunlu Devlet hastanesinin acilinde doktor ve hemşirelerden köpük partisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 23:05:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]