Manisa Ticaret Borsası
6 saat önce
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,30 ila 9,85 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:12 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,30 ila 9,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Birim
|Fiyat
| En düşük fiyat
| En yüksek fiyat
|Çekirdeksiz kuru üzüm
| kg
| -
| 9,30
| 9,85
|Çiğitli Pamuk (41 Renk)
| kg
| 3,76
| -
| -
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