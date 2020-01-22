Manisa Ticaret Borsası
6 saat önce
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,45-9,55 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:28 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,45-9,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Birim
|Fiyat
| En düşük fiyat
| En yüksek fiyat
|Çekirdeksiz kuru üzüm
| kg
| -
| 9,45
| 9,55
|Çiğitli pamuk (41 Renk)
| kg
| 4,24
| -
| -
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