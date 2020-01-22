Manisa Ticaret Borsası

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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Manisa depremi sonrası İran da 5,2 ile sallandı!

Manisa'daki deprem paniğe neden oldu

Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir