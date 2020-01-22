Manisa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Manisa Ticaret Borsası

6 saat önce

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,45-9,55 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,45-9,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimFiyat En düşük fiyat En yüksek fiyat
Çekirdeksiz kuru üzüm kg - 9,45 9,55
Çiğitli pamuk (41 Renk) kg 4,24 - -

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:28 Kaynak: AA
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