Manisa Ticaret Borsası
7 saat önce
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 9 lira ila 9 lira 17 kuruştan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:56 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 9 lira ila 9 lira 17 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|En düşük fiyat (lira)
| En yüksek fiyat (lira)
| Fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
| kg
|9,00
| 9,17
| -
|Çiğitli pamuk (41 Renk)
| kg
|4,20
| 4,32
| -
|Çiğitli pamuk (42 Renk)
| kg
| -
| -
| 3,90
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