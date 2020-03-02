Manisa Ticaret Borsası
7 saat önce
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre, en düşük 9,5, en yüksek 9,15 liradan alıcı buldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:06 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre, en düşük 9,5, en yüksek 9,15 liradan alıcı buldu.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|En düşük fiyat (lira)
| En yüksek fiyat (lira)
|Fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
| kg
|9,05
| 9,15
| -
|Çiğitli pamuk (42 Renk)
| kg
| -
| -
| 3,95
|Çiğitli pamuk (51 Renk)
| kg
| -
| -
| 3,95
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