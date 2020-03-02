Manisa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Manisa Ticaret Borsası

7 saat önce

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre, en düşük 9,5, en yüksek 9,15 liradan alıcı buldu.

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Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre, en düşük 9,5, en yüksek 9,15 liradan alıcı buldu.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimEn düşük fiyat (lira) En yüksek fiyat (lira) Fiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm kg9,05 9,15 -
Çiğitli pamuk (42 Renk) kg - - 3,95
Çiğitli pamuk (51 Renk) kg - - 3,95

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:06 Kaynak: AA
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