Manisa Ticaret Borsası
6 saat önce
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, 9,10 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:42 Kaynak: AA
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, 9,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|En düşük fiyat (lira)
| En yüksek fiyat (lira)
| Fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
| kg
|-
|-
| 9,10
|Çiğitli pamuk (41 Renk)
| kg
|4,16
| 4,24
| -
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