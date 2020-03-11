Manisa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Manisa Ticaret Borsası

6 saat önce

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, 9,10 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, 9,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimEn düşük fiyat (lira) En yüksek fiyat (lira) Fiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm kg-- 9,10
Çiğitli pamuk (41 Renk) kg4,16 4,24 -

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:42 Kaynak: AA
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