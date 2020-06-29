Manisa Ticaret Borsası - Son Dakika

Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası'nda, çekirdeksiz kuru üzüm 9,25 ila 9,65 liradan satıldı.

Manisa Ticaret Borsası'nda, çekirdeksiz kuru üzüm 9,25 ila 9,65 liradan satıldı.

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Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün Birim Fiyat En yüksek fiyat En düşük fiyat
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm kg - 9,25 9,65
Çiğitli pamuk (42 Renk) kg - 3,57 3,65
Çiğitli pamuk (51 Renk) kg 3,57 - -
Çiğitli pamuk (41 Renk) kg 4,12 - -

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Manisa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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