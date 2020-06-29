Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsası'nda, çekirdeksiz kuru üzüm 9,25 ila 9,65 liradan satıldı.
Manisa Ticaret Borsası'nda, çekirdeksiz kuru üzüm 9,25 ila 9,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
| Fiyat
| En yüksek fiyat
| En düşük fiyat
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
| kg
| -
| 9,25
| 9,65
|Çiğitli pamuk (42 Renk)
| kg
| -
| 3,57
| 3,65
|Çiğitli pamuk (51 Renk)
| kg
| 3,57
| -
| -
|Çiğitli pamuk (41 Renk)
| kg
| 4,12
| -
| -
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:03 Kaynak: AA
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