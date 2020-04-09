Manisa Ticaret Borsası destek oldu, ova yollarında çalışmalar başladı - Son Dakika

Manisa Ticaret Borsası tarafından Saruhanlı Belediyesine, ilçedeki arazi yollarının yapımı ve iyileştirilmesinde çalışacak iş makinelerinde kullanılması için yaptığı mazot desteği sonrası ova yollarında çalışmalar başladı.



Manisa Ticaret Borsası, ilçedeki arazi yollarının yapımı ve iyileştirilmesinde çalışacak iş makinelerinde kullanılması için Saruhanlı Belediyesine 2 buçuk ton akaryakıt desteğinde bulunmuştu. Kasım ayında yapılan destek baharın gelmesiyle uygulamaya geçti. Saruhanlı Belediyesi, ilçedeki ova yollarında çalışmalarını başlattı. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Saruhanlı Belediyesinin üreticiler ve tarıma dayalı işletmeler için hayata geçirdiği yatırımları memnuniyetle takip ettiklerini ifade ederek, Başkan Zeki Bilgin'e teşekkür etti. Manisa Ticaret Borsasının, Manisa ve borsa üyeleri için yapılacak olan her çalışmada, her kurumla işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirten Başkan Özkasap, "Saruhanlı Belediyemiz üretim süreçlerimize sürekli destek oluyor. Biz de yapılan hizmetlere, ova yolları konusunda destek olmak istedik. İlçede çalışmaların başlaması memnuniyet vericidir. Biz iki kurum olarak üreticilerimiz ve tarıma dayalı ekonomimiz için el ele verdik, güç birliği oluşturduk. Saruhanlı Belediyesine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yol medeniyet demektir. Lojistik imkanların iyileşmesi ise verimlilik demektir. Yapılan destek üreticimize hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA