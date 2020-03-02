Manisa Ticaret Borsası ile Manisa CBÜ arasında protokol - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Manisa Ticaret Borsası ile Manisa CBÜ arasında protokol - Son Dakika Ekonomi

Manisa Ticaret Borsası ile Manisa CBÜ arasında protokol

6 saat önce

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBUSEM) ile Manisa Ticaret Borsası arasında eğitimlerde ve kurslarda iş birliği protokolü imzalandı.

Manisa Ticaret Borsası ile Manisa CBÜ arasında protokol, System.String[]

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBUSEM) ile Manisa Ticaret Borsası arasında eğitimlerde ve kurslarda iş birliği protokolü imzalandı.


Manisa'da MCBUSEM ile Manisa Ticaret Borsası arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında eğitim, kültür, sanat, spor, araştırma-geliştirme alanında iş birliği yapmak, yapılacak çalışmalardan faydalı sonuçları ortaklaşa kullanmak ve bu sonuçları yayımlamak, akademisyenlerin ve kurum çalışanlarının karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunmasına yardımcı olmanın yanı sıra birlikte yapılacak çalışmalar neticesinde ortaya çıkabilecek ürünlerin ve fikri çıktıların yasal düzeyde korunmasını sağlamak üzere iki kurum arasında anlaşma sağlandı.


Protokolün ardından konuşan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, "Manisa Ticaret Borsamız ve üyelerimiz için her kurumla işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Manisa Celal Bayar Üniversitemiz şehrimizin Üniversitesidir. Manisa Ticaret Borsası olarak daha önceden Üniversitemiz ile ortak birçok çalışma yaptık. Özellikle DEFAM'da yaptığımız işbirliğimiz üyelerimiz için çok büyük bir hizmettir" dedi.


Manisa'nın günden güne geliştiğini sözlerine ekleyen Özkasap, "Manisa günden güne büyüyen gelişen bir kentimiz. Sanayimizin yanında Tarımımızda, tarım arazilerimizde büyüyor. İhracat Rakamları Manisa için Tarım Sektörünün ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Üniversitemizin değerli hocalarıyla Borsa üyelerimiz özellikle tarımsal alanda bilgi paylaşımı yaparak yeni fikirler üretecekler ve hem ülkemiz hem de Manisa'mız için taş üstüne taş koymaya devam edeceklerdir" diye konuştu.


Manisa Ticaret Borsası ile eğitim ve kurslarda yapılan işbirliğini çok önemsediklerini belirten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Manisa Ticaret Borsamız çok önemli bir kurum ve teşkilat yapısıdır. Tarımsal alanda yaptığı çalışmaları bizde yakından takip ediyoruz. Yapılan işbirliği protokolüyle karşılıklı bilgi paylaşımı yaparak hem kentimize katkı sağlayacağız hem de biz üniversite-şehir bütünleşmesinde bir adım daha atmış olacağız. Protokolün hayata geçmesinde emeği geçen tüm üniversite ve Manisa Ticaret Borsası çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Protokol törenine MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ersaygı, Taner Özalp ve MCBÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz Selçuk katıldı. - MANİSA

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:18 Kaynak: İHA
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