MANİSA TIR dolusu LCD televizyon dolandırıcılığına 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel MANİSA TIR dolusu LCD televizyon dolandırıcılığına 2 tutuklama - Son Dakika

MANİSA TIR dolusu LCD televizyon dolandırıcılığına 2 tutuklama

6 saat önce

TIR dolusu LCD televizyon dolandırıcılığına 2 tutuklamaMANİSA'daki bir elektronik eşya fabrikasından yüklenen ve piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan 509 adet LCD televizyonu alıcısına iletmeyip, 3 ayrı şehirdeki depolara götürerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 şüpheliden dün...

TIR dolusu LCD televizyon dolandırıcılığına 2 tutuklama

MANİSA'daki bir elektronik eşya fabrikasından yüklenen ve piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan 509 adet LCD televizyonu alıcısına iletmeyip, 3 ayrı şehirdeki depolara götürerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 şüpheliden dün adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı. Diğer 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, İzmir, Manisa ve İstanbul'daki depolarda ele geçirilen televizyonlar Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Türkiye'nin en büyük elektronik üretimi yapan fabrikasından geçen 31 Mart'ta 45 ACU 603 plakalı TIR'a yüklenen 509 televizyonun, İstanbul'daki mağazaya ulaştırılmadığı belirlendi. Dolandırıldıklarını anlayan fabrika yetkilileri ertesi gün durumu Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirip, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, televizyonların yüklendiği TIR'ın tescil sahibi Mehmet B., (40), şoförü Mehmet Ali G. (41) ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen Hakan B.'yi (30) aynı gün Manisa'da farklı adreslerde gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgulamalarında aracı fabrika çıkışında başka bir kişiye teslim ettikleri ortaya çıktı.

İZMİR VE İSTANBUL'DA OPERASYON

Çalışmayı genişleten ekipler televizyonların bazılarının İzmir'in Bornova ilçesinde olduğunu tespit etti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışan ekipler 2 adrese operasyon düzenledi. İzmir ilindeki operasyonda televizyonların 300'ü ele geçirilirken, şüpheliler Emrah A.(38) ve Mehmet Emin B.(35) gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de operasyon düzenleyen ekipler, televizyonların 75'ini de burada ele geçirdi. Turgutlu'daki operasyonda da Uğur A. (35) gözaltına alındı. Kalan 134 televizyonun ise İstanbul'a gönderildiği tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir depoda baskın düzenlenip, diğer televizyonlar da bulundu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Farklı illerde ele geçirilen 509 televizyon Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Öte yandan operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet B. ve Hakan B. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli de polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

MANİSA TIR dolusu LCD televizyon dolandırıcılığına 2 tutuklama

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:20 Kaynak: DHA

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