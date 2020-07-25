MANİSA TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde bir TIR, önünde seyreden otomobil sürücüsünün ani frene basması sonucu kaza yapmamak için akaryakıt istasyonuna daldı. Orada bulunan akaryakıt istasyonu çalışanı ise TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, geçen perşembe günü Gökkaya Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. TIR sürücüsü, önünde seyreden otomobilin ani frene basması sonucu kaza yapmamak için akaryakıt istasyonuna daldı. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, yakıt almak için istasyonda bulunan bir vatandaşın TIR'ın altına kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Kazada TIR'da ve akaryakıt istasyonunda herhangi bir hasar oluşmadı.