Manisa tır'lar çarpıştı, ulaşım 2 saat kontrollü olarak sağlandı - Son Dakika
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Manisa tır'lar çarpıştı, ulaşım 2 saat kontrollü olarak sağlandı

1 saat önce

TIR'lar çarpıştı, ulaşım 2 saat kontrollü olarak sağlandıMANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki bir TIR, aynı yönde seyreden başka bir TIR'a arkadan çarptı.

TIR'lar çarpıştı, ulaşım 2 saat kontrollü olarak sağlandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki bir TIR, aynı yönde seyreden başka bir TIR'a arkadan çarptı. Şans eseri yaralanının olmadığı kaza nedeniyle karayolunda ulaşım, yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampasında meydana geldi. Kula yönünden İzmir istikametine giden Cuma Tufan yönetimindeki 34 HE 9662 plakalı TIR, aynı yönde seyreden Güzel Şimşek idaresindeki 64 FL 227 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR'lardan biri sağ şeritte kalırken, arkadan çarpan diğer TIR ise sol şeritte bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sebebiyle D-300 karayolu kapandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, hurdaya dönen TIR'dan dökülen mazotlar ise karayoluna saçıldı.

EKİPLER KAPANAN YOLU AÇMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Kaza nedeniyle kapanan İzmir-Ankara D300 karayolunu açmak için ekipler seferber oldu. Dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda, başka yeni bir kaza yaşanmaması için karayolları ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Eline süpürgeler ile kürekleri alan polisler de karayolları ekiplerinin kumlama çalışması yaptığı yolda, mazot dökülen bölümü temizleme çalışmalarına destek verdi.

Karayolunda trafik akışı yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan TIR'ların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

Manisa tır'lar çarpıştı, ulaşım 2 saat kontrollü olarak sağlandı

Ankara, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:16 Kaynak: DHA
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