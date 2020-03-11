MANİSA Tırın dorsesindeki kartonlar yandı - Son Dakika
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MANİSA Tırın dorsesindeki kartonlar yandı

6 saat önce

Tırın dorsesindeki kartonlar yandıMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde bulunan ve geri dönüşe götürülen kartonlar yanmaya başladı.

Tırın dorsesindeki kartonlar yandı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde bulunan ve geri dönüşe götürülen kartonlar yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü,

İzmir'den yüklediği geri dönüşüm malzemelerini Balıkesir'e götürmek için yola çıkan Erhan İşlek'in (45) yönetimindeki 15 PK 298 plakalı tırın dorsesinden, bugün saat 13.30 sıralarında, İzmir- İstanbul Karayolu Gediz Köprüsü mevkiindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Tırın dorsesinde geri dönüşüme götürülen kartonların yandığını fark eden İşlek durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yagnın söndürdü. Yangınal ilgil polis, soruşturma başlattı.

MANİSA Tırın dorsesindeki kartonlar yandı

Şehzadeler, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:25 Kaynak: DHA
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