Manisa-'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 kadın gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa-'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Manisa-'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 kadın gözaltına alındı

6 saat önce

'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 kadın gözaltına alındıMANİSA'da köylü pazarında satış yapan bir vatandaşı 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırmaya çalışan 3 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 kadın gözaltına alındı

MANİSA'da köylü pazarında satış yapan bir vatandaşı 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırmaya çalışan 3 kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sırasında çevredeki vatandaşlara hakaret eden kadınlar, bir gazeteciye de terlik fırlattı.

Şehzadeler ilçesinde, tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle, köylü pazarında tezgah açan bir vatandaşı dolandırmaya çalışan Ö.T, G.T ve F.K isimli 3 kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Pazar yerinde tezgah açan vatandaştan peynir alma bahanesiyle 200 lira veren kadınlar daha sonra fiyatı gerekçe göstererek almaktan vazgeçti. Para alışverişi sırasında kadınlardan biri satıcının boşluğundan faydalanıp, bir miktar parayı cebine koyarak uzaklaştı. Kısa bir süre sonra paranın eksik olduğunu fark ederek, kadınların arkasından giden satıcı, kadınlarla yaşadığı tartışmanın ardından parasını geri aldı ve zabıtaya giderek şikayetçi oldu. Zabıta ekipleri de durumu polis bildirerek, şüpheli kadınları cadde üzerinde bekletmeye başladı. Bu sırada etrafa küfürler saçarak, bağıran kadınlara çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi. Bir anda kalabalığın oluştuğu cadde de kimi vatandaşlar da olup biteni meraklı gözlerle izledi. Şüpheli kadınlardan biri bu sırada görüntü almaya çalışan bir gazeteciye de ayağındaki terliği çıkararak fırlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadınlar emniyete götürüldü.

Manisa-'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 kadın gözaltına alındı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:15 Kaynak: DHA
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