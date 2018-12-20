Manisa Topladığı Para ve Altınlarla Ortadan Kaybolan Kuyumcuya Suç Duyurusu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kuyumculuk yapan 30 yaşındaki O.F.'nin, kar payı vaadiyle çok sayıda kişiden topladığı yaklaşık 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kuyumculuk yapan 30 yaşındaki O.F.'nin, kar payı vaadiyle çok sayıda kişiden topladığı yaklaşık 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Polis, 3 gündür dükkanını açmayan ve evine de gitmediği öğrenilen O.F.'nin bulunması için çalışma başlattı.



Turgutlu'da yaşayan çok sayıda kişi, Altay Mahallesi Kavaflar Sokak'taki kuyumcular çarşısında dükkanı bulunan O.F.'de para ve altınlarının bulunduğunu, ancak 3 gündür kendisinin dükkanını açmadığını ve telefonlarına da ulaşılamadığını belirtip, dolandırıldıklarını ileri sürerek Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu, bazıları da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine kuyumcular çarşısına gelen polis ekipleri de O.F.'ye ulaşamadı. Polis, 3 aylık evli olan O.F.'nin, eşini de alarak ortadan kaybolduğunu belirledi. O.F.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kar payı alma vaadiyle altın ve paralarını teslim ettikleri O.F.'nin 3 gündür kapalı olan dükkanı önünde toplanan ve mağdur olduklarını belirten bir grup ise, kepenklere vurup, tepkilerini dile getirdi.



O.F.'nin Turgutlu Çakıcı Camisi'nde imam olan babası Alim F., kendisinin yaşanlarla ilgili bir bilgisi olmadığını belirtip, "Oğlum, en son 15 Aralık Cumartesi akşamı evime geldi. Sohbet edip, çay içtik. 'İşler nasıl' diye sordum. 'Alacaklarımızı tahsil edemiyoz, sorun yaşıyoruz' dedi. Biz de kendisine ulaşamıyoruz. En son görüştüğümüzde, 'Merak etmeyin 2-3 güne kadar geleceğiz' dedi. Başka da bir bilgim yok" diye konuştu.



O.F.'nin kar payı vaadiyle vatandaşlardan ve bazı altın toptancılarından topladığı yaklaşık 20 miyon lira ile ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.

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