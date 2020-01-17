Son Dakika › Güncel › Manisa trabzon'da pistten çıkan yolcu uçağına manisalı iş insanı talip oldu - Son Dakika
Manisa trabzon'da pistten çıkan yolcu uçağına manisalı iş insanı talip oldu
6 saat önce
Manisa Trabzon'da pistten çıkan yolcu uçağına Manisalı iş insanı talip oldu (EKİYLE YENİDEN)
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
Manisa Trabzon'da pistten çıkan yolcu uçağına Manisalı iş insanı talip oldu (EKİYLE YENİDEN)
Son Dakika Galatasaray, Batuhan Şen'i Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin katil zanlısı komşusu çıktı!