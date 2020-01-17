Manisa trabzon'da pistten çıkan yolcu uçağına manisalı iş insanı talip oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa trabzon'da pistten çıkan yolcu uçağına manisalı iş insanı talip oldu - Son Dakika

Manisa trabzon'da pistten çıkan yolcu uçağına manisalı iş insanı talip oldu

6 saat önce

Manisa Trabzon'da pistten çıkan yolcu uçağına Manisalı iş insanı talip oldu (EKİYLE YENİDEN)

Manisa Trabzon'da pistten çıkan yolcu uçağına Manisalı iş insanı talip oldu (EKİYLE YENİDEN)

Manisa trabzon'da pistten çıkan yolcu uçağına manisalı iş insanı talip oldu

Trabzon, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
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