Manisa trafik güvenliğini tehlikeye sokup polise direnen sürücü kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa trafik güvenliğini tehlikeye sokup polise direnen sürücü kamerada - Son Dakika

Manisa trafik güvenliğini tehlikeye sokup polise direnen sürücü kamerada

6 saat önce

Trafik güvenliğini tehlikeye sokup polise direnen sürücü kameradaMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, alkol uygulamasından kaçmaya çalışırken trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve polise direnen sürücü E.K. (39), gözaltına alındı.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokup polise direnen sürücü kamerada

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, alkol uygulamasından kaçmaya çalışırken trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve polise direnen sürücü E.K. (39), gözaltına alındı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntelerine anbean yansıdı. Toplamda 4 bin 12 TL para cezası kesilen sürücü, tutuklandı.

Olay, pazar günü saat 00.00 sıralarında, Subaşı Mahallesi Çamlıca yolunda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri, alkol uygulamasında biri otomobili durdurmak istedi. Ekipler yanına gittiği sırada, sürücü E.K. yönetimindeki 35 AKC 213 plakalı otomobille hızlanmaya çalıştı. Ancak polis memurunun kapıya tutunmasıyla sürücü otomobili durdurmak zorunda kaldı. Polise karşı çıkıp, trafik güvenliğini tehlikeye sokan E.K. otomobilden indirildi ve alkol uygulaması yapıldı. Yapılan kontrolde sürücünün 1.80 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan E.K.'ye, 4 bin 12 TL para cezası kesildi. Ayrıca daha önce işlem uygulanan ehliyetinin el konulma süresi 2 yıl daha uzatılarak aracı trafikten men edildi.

Sürücünün trafik güvenliğini tehlikeyes okup, polise direndiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Manisa trafik güvenliğini tehlikeye sokup polise direnen sürücü kamerada

Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:38 Kaynak: DHA
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