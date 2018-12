Manisa Tso Alaşehir Tdiosb'ye Ortak Olacak

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Ümit Türek'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda Odanın 2019 yılı bütçesi ve Alaşehir'de kurulması planlanan jeotermal kaynaklı Alaşehir Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Alaşehir TDİOSB) ortakları arasında yer alınması oy birliği ile kabul edildi.



Yılın son meclis toplantısının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek, konkordato ilan eden şirketlerin son zamanlarda oldukça fazlalaştığına dikkat çeki. Meclis Başkanı Türek, konkordato ilan eden iş yerlerinin kendini kurtardığını, ancak bir çok alt işletme sahiplerini de mağdur ettiğini belirterek, "Konkordato'nun kontrol altına alınması gerektiğine inanıyorum. Konkordato ilan eden işyeri yada kişi kendini kurtarıyor. Ancak altına onlarca kişiyi mağdur ediyor. Bu böyle olmamalı, bir an önce bu gidişin bir önlemi alınmalı. Ayrıca Yunusemre ilçemizde noter bulunmuyor. Akhisar'da 4, Salihli'de 4 noter varken, Yunusemre ilçemizde bir tane bile noterin bulunmaması bu ilçemizde yer alan üyelerimizin sıkıntıya düşmesine neden olmakta. Acilen Yunusemre ilçemize de en az bir noterin açılarak bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Bir diğer hususta resmi kurumların küçük alacaklarına karşılık kişinin yada firmanın bankalardaki tüm hesaplarına haciz konması. Amaç burada üzüm yemek mi? Yoksa bağcıyı dövmek mi? Ekonominin daraldığı alışverişin durma noktasına geldiği bu günlerde bunu anlamak mümkün değil. Yeni noterin açılması ve haciz konularında yetkilileri göreve davet ediyor, 2019 yılının şehrimize, ülkemize, milletimize ve insanlığa hayırlı olmasını, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.



'2018 yılına siyasi krizler, cinayetler, terör saldırıları damga vurdu'



Toplantıda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz 2018 yılının genel bir değerlendirmesini yaparak, 2019 yılından iş dünyasının beklentilerini dile getirdi. 2018 yılına siyasi krizlerin, cinayetlerin, terör saldırılarının ve tarihi zirvelerin, dünya gündemine damgasını vurduğunu belirten Başkan Yılmaz, "ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, Birleşik Krallık ve AB arasında varılan Brexit anlaşması ile başlayan İngiltere'nin AB üyeliğinden çıkış süreci, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmesi, dünya gündeminde ön plana çıkan konular oldu." dedi.



'Zor ve sancılı bir yıl yaşadık'



Döviz kurlarında yaşanan spekülatif atakların etkisiyle ülkemizde 2018 yılının iş dünyası olarak zor ve sancılı geçtiğini söyleyen Başkan Yılmaz, "Yaşanan bu durum karşısında sanayici ve yatırımcılar piyasada nakit sıkışıklığı ve yükselen kredi faizleri ile mücadele etmek durumunda kaldı. Ağustos ayında başlayan ekonomik sorunların etkileri piyasalarda hala kendini göstermekte. Hükümetimizin almış olduğu bir takım önlemlere rağmen piyasalarda yaşanan tedirginlik ve bununla beraber ortaya çıkan durağanlık ise devam etmekte. İşsizlik ve enflasyon oranları hala çok yüksek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafında açıklanan verilere göre, 2017 yılının kasım ayında, yüzde 12,98 oranında gerçekleşen tüketici fiyat endeksi, 2018 yılı kasım ayında yüzde 21,62 seviyesine yükseldi. İşsizlik oranı ise yine TÜİK tarafından açıklanan, 2018 yılı eylül ayı verilerine göre yüzde 11,4 ile hala çift hanedeki seyrini ne yazık ki sürdürüyor. Bizim esas üretimi artıran yatırımlar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde enflasyon ve işsizlik oranlarında istenilen seviyelere ulaşabiliriz. Büyüme rakamlarına baktığımızda ise 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2 oranında büyüme gösteren ülkemiz ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 5,3, üçüncü çeyrekte ise yüzde 1,6 oranında büyüme kaydetmiş ve gayri safi yurtiçi hasıla cari fiyatlarla 1 trilyon 13 milyar 453 milyon TL gerçekleşmiştir. Büyüme oranlarında da giderek azalan bir trend gözlemliyoruz. Hükümetimiz, her ne kadar, hem genel manada hem sektörlere can suyu verebilmek adına almış olduğu dönemsel birtakım teşvik kararlarını hayata geçirse de, bunların genele yayılması ve bir toparlanma oluşturması zaman alacak gibi görünüyor. Öncelikle iş dünyasının finansman bulma açısından yaşadığı problemler çözüme kavuşmalı. Bu yılı, yüzde 2,5-3'lük bir büyüme ile kapatacağımız görünüyor." diye konuştu.



'2019 yılında iş dünyasını temkinli bir süreç bekliyor'



2019 yılında iş dünyasını temkinli bir sürecin beklediğini dile getiren Başkan Yılmaz, "31 Mart 2019 pazar günü gerçekleştirilecek olan 2019 Türkiye yerel seçimlerin ardından yapısal reformlarla 2019'un en azından ikinci yarısını daha güçlü ve daha çözümlere odaklanmış olarak geçirmeliyiz. 2019 yılında iş dünyası olarak beklentilerimiz oldukça fazla. Öncelikli beklentilerimizin başında kamuyla iş yapan yüklenici firmalara hak edişlerinin zamanında ödenmesi, KDV iadesi ödemelerinde hızlı hareket edilmesi ve finansmana erişimde iyileşme sağlanması geliyor. 2019'da TL'nin gücünü korumak için enflasyonu düşürmemiz çok önemli. Alınan ve alınacak yeni tedbirlerle, 2019'u makul bir büyüme ve öngörülen enflasyona yakın bir oranda kapatmamız gerekiyor. Kur ve faiz düzeyindeki istikrar da yatırımları canlandıracak, ülkeye sıcak para girişini arttıracaktır. Bu açıdan zorlu geçeceğini düşündüğümüz bir yıla umutla bakıyoruz. Her şeye rağmen kötü senaryolar yazmak yerine çalışarak, üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz." dedi.



'Ben değil, biz olalım' düşüncesiyle hareket ettik'



Odanın nisan ayında yapılan seçimlerinin ardından görev yaptıkları 9 aylık süreç içerisinde yapılan faaliyetlere de değinen Başkan Yılmaz, "Öyle bir şehirde yaşıyoruz ki, hem sanayinin başkenti, hem de tarımının başkentiyiz. Sanayi ile tarımın ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan şehirlerden bir tanesiyiz. Ama ne yazık ki bu şehrin değerini yeteri kadar bilmiyoruz. Bu yüzden 2019 yılında daha çok çalışmalı, daha çok üretmeliyiz." diye konuştu.



"Çin ve Afrika pazarında daha etkin yer edinmeliyiz"



2019 yılında yeni pazarların geliştirilmesi kapsamında, mevcut çalışmaların ve fuar etkinliklerinin yanı sıra iş insanlarımızı Çin ve Afrika pazarlarında daha etkin bir şekilde yer edinmesini sağlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Yılmaz, 'Çünkü Çin en fazla ihracat ve dış potansiyele sahip bir ülke. Türkiye'nin Çin pazarında yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Keza yine Afrika çok önemli bir pazara sahip. Kamerun, Etiyopya ve Kenya gibi ülkelerde malum yapının kökünün kazınmasıyla ticari anlamda büyük bir boşluk bulunmakta. 2019 yılı içerisinde Afrika pazarında yer alan bu ticari boşluğu kapatmamız gerekiyor." dedi.



'Yeni yılda etkinlik ve projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz'



Yeni yılda etkinliklere ve projelere hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Başkan Yılmaz, "Hizmetlerimizin yeni yılda katlanarak daha da artacağına olan inancım tam. Yeni yılın başlarında gerçekleştireceğimiz birkaç projeden bahsedecek olursam; bunlarda ilki; Odamızca, Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2018 yılı Teknik Destek Programı'na sunulan 'Savunma Sanayine Yön Verecek İşletmelerin Niteliklerinin Geliştirilmesi' başlıklı projemiz. Proje ile ilimizde savunma sanayi alt tedarikçi zinciri oluşturulması amaçlanmaktadır. Savunma sanayinde faaliyet gösteren ana tedarikçiler (başta aselsan olmak üzere taı, havelsan, roketsanvb) için yeni alt yüklenicilerin ortaya çıkması sağlanacak, ayrıca, yurt dışından ithal edilen ürünlerin yerli ikamesi için AR-GE çalışmalarının yapılması teşvik edilecek ve böylece savunma sanayinde yerlileşme sağlanması hedeflenmekte. 2019 yılı şubat ayı içerisinde, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ortam doğrultusunda, risklerin ve fırsatların bugünün ve hatta geleceğin iş dünyasını nasıl etkileyeceği ve şekillendireceği hakkında üyelerimizin alacağı yatırım kararlarına ışık tutmak üzere, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın konuşmacı olarak katılacağı '2019 yılında Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler, Riskler ve Fırsatlar' konu başlıklı konferans düzenleyeceğiz. 25 Ocak - 03 Şubat 2019 tarihleri arasında, Manisa 45park AVM'de 'Manisa TSO alışveriş günleri' organize edeceğiz. Odamızca stant desteğinin sağlanacağı etkinlik kapsamında, üyelerimiz kendi ürünlerini sergileme imkanı bulacaklar. Yine, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılında sunulacak olan yeni proje teklif çağrıları kapsamında, 'Manisa Tarımsal Ürünler İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu'nun hazırlanmasına yönelik odamızca bir proje daha sunacağız. Proje ile ilimizde yetiştirilen tarım ürünlerinin ihracatında katma değeri yüksek işlenmiş tarım ürünlerinin payını arttırmak, inovasyona ve modern teknolojiye dayalı (akıllı) üretim ve işleme yöntemlerine sahip işletmelerin kümelenmesini sağlamak amacıyla Odamızca kurulması planlanan tarım ürünleri işleme ihtisas OSB'ye ilişkin fizibilite raporu hazırlanacak. Proje kapsamında, Manisa'nın tarım ürünleri işleme alanında inovasyon, girişimcilik, markalaşma ve pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi ve ayrıca sürdürülebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Proje bitiminde hazırlanacak olan fizibilite raporu, kurulması planlanan tarım ürünleri işleme ihtisas OSB'ye ışık tutacak, Odamıza yol gösterecektir. Sanmayın ki, etkinliklerimiz sadece eğitim ve sertifika programları ile sınırlı. Meslek komitelerimizden gelen talepler doğrultusunda, Odamızca, 11 - 15 Mart 2019 tarihlerinde, Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek olan Ish - ısıtma, soğutma ve havalandırma fuarı ile 01 - 05 Nisan 2019 tarihlerinde Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenecek olan Hannover uluslar arası sanayi fuarı ve 21 - 24 Mayıs 2019 tarihlerinde yine Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenlenecek olan Mouldıng Expo - Uluslar arası Takım, Desen ve Kalıp Yapımı Fuarı'na KOSGEB destekli iş ve inceleme gezisi düzenleyeceğiz." dedi.



Alaşehir TDİOSB'ye kurucu ortak olunması kararı alındı



Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, 2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılından iş dünyasının beklentilerini dile getirdikten sonra toplantı gündeminde yer alan Alaşehir'de kurulması planlanan jeotermal kaynaklı Alaşehir Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Alaşehir TDİOSB) ortakları arasında yer alınması konusunda da meclise bilgilendirmede bulundu. Alaşehir'de düşünülen proje için odamızın da Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş aşamasındaki tecrübesinin bulunması nedeniyle bu projede yer alması yönünde bir görüş olduğunu belirten ve proje hakkında detaylı bir sunum gerçekleştiren Başkan Yılmaz, Alaşehir TDİOSB'nin Manisa'nın gelişimine büyük bir katkı sağlayacağını söyledi. Sunumun ardından yapılan görüşmeler sonunda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Alaşehir TDİOSB kurucu ortakları arasında yer alması oy birliği ile kabul edildi.



'Oda Bütçesi oy birliği ile kabul edildi'



Toplantının son maddesinde Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2019 yılı bütçesi görüşüldü. Gelir gider bütçesinin tek tek görüşülüp tartışıldığı toplantıda odanın 2019 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Bütçenin oy birliği ile kabulünün ardından meclis üyelerine teşekkür konuşması yapan Başkan Yılmaz, "Odalarda ve meclisi olan kurumlarda bütçesinin oy birliği ile onaylanması o kurumdaki istişareyi ve birlik ve beraberliği gösterir. Ben Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak 65 meclis üyemizin ve 10 bini aşan üyemizin birlik ve beraberlik içinde çalışma azmini burada gördüğüm için hepinize teşekkür ediyorum. Bu örnek çalışmamızın 2019 yılında diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmasını diliyor, bütçemizin odamıza, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi. - MANİSA

