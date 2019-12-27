Manisa TSO'da 'Etiket Yönetmeliği Değişikliği Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa TSO'da 'Etiket Yönetmeliği Değişikliği Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika

Manisa TSO'da 'Etiket Yönetmeliği Değişikliği Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi

6 saat önce

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ev sahipliğinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla 'Etiket Yönetmeliği Değişikliği Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi.

Manisa TSO'da 'Etiket Yönetmeliği Değişikliği Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi, System.String[]

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ev sahipliğinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla 'Etiket Yönetmeliği Değişikliği Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi.


Manisa TSO'da düzenlenen 'Etiket Yönetmeliği Değişikliği Bilgilendirme Toplantısı' Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Toplantıda Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri tarafından yapılan sunumda, katılımcılara, yasal mevzuat, işletme sorumluluğu, tüketici hakları, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği, toplu tüketim yerlerinin tüketici bilgilendirme sorumluluğu, menü ve bilgilendirme örnekleri hakkında değişiklikler anlatıldı.


Yapılan sunumun ardından Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri katılımcılardan gelen soruları cevapladı.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında düzenlenen toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Aslaner, Meclis üyeleri Burhanettin Yolcu, Hasan Taşkıran, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Ziraat Mühendisi İmran Arslan, Veteriner Hekim Defne Bacinoğlu, Gıda Mühendisi ve Manisa iş dünyasının seçkin temsilcileri katıldı. - MANİSA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
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