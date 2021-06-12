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Manisa TSO'da Moldova Ekonomik ve Ticaret Olanakları Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Manisa TSO'da Moldova Ekonomik ve Ticaret Olanakları Toplantısı düzenlendi

12.06.2021 12:18
Manisa TSO'da Moldova Ekonomik ve Ticaret Olanakları Toplantısı düzenlendi, System.String[]

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından üyelerin dış pazarlarda güvenli ve doğru bir şekilde yer alabilmeleri amacıyla çevrim içi olarak Moldova Cumhuriyeti Ekonomik ve Ticaret Olanakları İstişare Toplantısı düzenlendi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından üyelerin dış pazarlarda güvenli ve doğru bir şekilde yer alabilmeleri amacıyla çevrim içi olarak Moldova Cumhuriyeti Ekonomik ve Ticaret Olanakları İstişare Toplantısı düzenlendi.

Manisa TSO oda üyelerinin dış pazarlarda daha güvenli ve doğru bir şekilde yer alabilmeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. M TSO ev sahipliğinde internet üzerinden çevrimiçi olarak Moldova Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Dmitri Croitor'un ve ekonomik gelişmelerden sorumlu büyükelçilik personelinin katılımlarıyla "Moldova Cumhuriyeti Ekonomik ve Ticaret Olanakları İstişare Toplantısı" düzenlendi. İnternet üzerinden gerçekleşen toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti ilişkilerinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesi amacıyla, kurulacak ortaklıklar, cazip yatırım planları, dış ticaret hacminin arttırılması ve bu alanda gelişimi sağlayacak ana unsurlara ilişkin, söz konusu istişare toplantısında Moldova Cumhuriyetinin ekonomi alanındaki gelişmeleri, potansiyel iç ve dış ticaret olanakları ve yatırım imkanları ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Manisa bir sanayi şehridir. İSO 500 büyük firma sıralamasında, 2020 yılında 21 firmamız listeye dahil olmuştur. Dünyanın bilinen birçok markası burada üretilmektedir. Ekonomik olarak bakıldığında, ihracatta 4 milyar 160 milyon dolar ile tr 33 bölgesinde birinci, ülkemizde sekizinci sıradadır. Elektrik-elektronik, iklimlendirme ve otomotiv sektörlerinde önemli bir paya sahiptir. 2021 yılının ilk dört ayında 2 milyar 122 milyon dolaylarında gerçekleşen ihracatı ile Türkiye'de sekizinci olan sırasını korumuştur. Bu tutar geçen yıl aynı dönemde, 1 milyar 410 milyon dolar civarında gerçekleşmişti. Dolaysıyla ilimizin ihracatı geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 50 seviyesinde bir artış göstermiştir. Manisa aynı zamanda bir tarım kentidir. Sultani çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ilk sıradadır. Toplam üretimimizin yüzde 90'ını dünya üretiminin de yüzde 50'sini Manisa tek başına üretmektedir. Buna diğer tarım ürünlerini de ekleyebiliriz" dedi.

"Moldova ve Türkiye ticari ilişkileri memnuniyet verici"

Moldova ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini belirten Başkan Yılmaz; "Moldova ve Türkiye ilişkilerinin memnuniyet verici ve yüksek seviyede olduğunu belirtmek gerekir. 2016 yılının kasım ayında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile sadece ticaret alanında değil, tecrübe ve bilgi paylaşımı konularında da ilişkiler gelişmeye başlamıştır. Türkiye ile Moldova arasında imzalanan yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması ile çifte vergilendirmeyi önlemeye ilişkin anlaşmanın girişimcilerin önünü açan gelişmeler olduğunu belirtmekte yarar bulunmaktadır. Yakın dostane ilişkilerimizin gelecek dönemde de gelişmesi en büyük temennimiz. Ancak en önemli temennimiz de 600 milyon dolar üzerinde olan dış ticaret hacmimizin bir an evvel hak ettiği seviyeye yükselmesidir. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu konuda elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi burada belirtmek isterim. Bu vesileyle toplantımızın yararlı olmasını diler, şahsım ve yönetim kurulumuz adına saygılarımı sunarım" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Moldova Cumhuriyeti Yatırım İmkanları Sunumu adlı sunum gerçekleştirdi. Manisa İş Dünyası'ndan gelen sorularının cevaplanmasının ardından toplantı sona erdi.

Manisa TSO Proje ve İş Geliştirme Koordinatörü Mehmet Can Çakar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz Moldova ekonomik gelişmelerden sorumlu büyükelçilik personeli, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis Üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı Nermin Yener ve Manisa İş Dünyası'nın seçkin temsilcileri katıldı. - MANİSA

Manisa TSO'da Moldova Ekonomik ve Ticaret Olanakları Toplantısı düzenlendi
Manisa TSO'da Moldova Ekonomik ve Ticaret Olanakları Toplantısı düzenlendi
Manisa TSO'da Moldova Ekonomik ve Ticaret Olanakları Toplantısı düzenlendi

Türkiye, Yatırım, Moldova, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa TSO'da Moldova Ekonomik ve Ticaret Olanakları Toplantısı düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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