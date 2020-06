Manisa TSO'da 'Sınai Mülkiyet Hakları' eğitimi düzenlendi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret; başvuru ve tescil sonrası işlemleri hakkında bilgilendirmek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu ile Manisa TSO iş birliğiyle online olarak 'Sınai Mülkiyet Hakları' eğitimi düzenlendi.



Online olarak düzenlenen eğitim; Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Manisa ile ilgili sınai mülkiyet verilerini paylaşan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "2019 yılında Manisa ilinden, bin 35 marka, 206 patent, 50 faydalı model ve 392 tasarım başvurusu yapılmıştır. Ayrıca, Salihli Kirazı, Sultani Çekirdeksiz Üzümü, Akhisar Domat Zeytini, 'Manisa Taban Simidi', 'Akhisar Uslu Zeytini', 'Akhisar Köfte', 'Salihli Odun Köfte', 'Manisa Mesir Macunu', 'Yuntdağı El Halısı', 'Kula El Halısı', 'Gördes El Halısı, 'Kırkağaç Kavunu' olmak üzere Manisa'ya ait 12 adet tescilli coğrafi işaret bulunmaktadır. Manisa'nın kapasitesinin bu sayılardan çok daha fazla olduğunu biliyor ve Manisa'da daha yukarılara çıkarmak için Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Manisa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde hizmete başladı. Ben ileri ki süreçte bu birimizin katkısı ile birlikte rakamların daha yukarıya çıkacağını düşünüyorum" dedi.



Başkan Yılmaz: "Manisa hak ettiği yerde değil"



Sözlerine Manisa'nın marka, patent, coğrafi işaret başvurularında istenilen yerde olmadığını belirterek başlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Tarihte pek çok antik uygarlığa ev sahipliği yapmış medeniyetlerin beşiği Manisa, zengin kültürel ve tarihi varlıklarıyla, nesilden nesile aktardığı büyüleyici mirasıyla geçmişin izlerini geleceğe taşımaktadır. Manisa, ilçelerinin de taşıdığı potansiyel ve ekonomik büyüklük ile birlikte; hemen hemen her ürünün yetiştiği bereketli toprakları, jeopolitik konumu itibariyle sahip olduğu lojistik avantajları ve ham maddeye erişim kolaylığı, cazip yatırım teşvikleri, tabii ve beşeri kaynakları ile önemli bir yatırım merkezidir. Manisa, üretimini gerçekleştirdiği pek çok stratejik ürünüyle sanayisiyle olduğu kadar tarımıyla da Türkiye ekonomisinin, temel taşlarından birisi olmaya devam etmektedir. Bu kadim topraklardaki tarımın ve sanayinin başkenti Manisa'nın, sahip olduğu değerleri tam anlamıyla yansıtamaması nedeniyle marka, patent, coğrafi işaret başvurularında istenilen yerde olmadığı düşüncesini de belirtmek isterim. Manisa'nın kapasitesinin bu sayılardan çok daha fazla olduğunu biliyor ve Manisa'yı sıralamada daha yukarılara çıkarmak için Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak her türlü katkıda bulunacağımızı, Türk Patent ve Marka Kurumu ile her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.



2021 yılında Manisa'nın verilerinin ez iki üç katı fazlasına çıkacağını belirten ve bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Türk Patent ve Marka Kurumunun işbirliği ile odamız bünyesinde yeni kurulan bilgi ve doküman birimi sayesinde üyelerimizin fikri ve sınai mülkiyet konusunda bilgilendirilmelerini, ar-ge faaliyetleri neticesinde ortaya çıkacak olan patent, faydalı model ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile her türlü bilgi ve dokümana kolaylıkla erişebilmesi ve gerekli durumlarda uzman desteğinin verilebilmesi amacıyla bilginin yayılımını ve işlerin yerelleşmesini, hizmetlerin doğrudan sınai mülkiyet ilgililerine ulaştırılmasını sağlayacağız. Ben bir kez daha sizlerin huzurunda bilgi ve doküman biriminin açılması noktasında bizlerden desteğini esirgemeyen Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a bir kez daha huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerinin de katkılarıyla Manisa'nın marka, patent, coğrafi işaret ve faydalı model başvurularında daha üst seviyelere çıkması için çalışacağız. 2021 yılında Manisa'mızın verilerinin ez iki üç katı fazlasına çıkacaktır. Bunun sözünü burada sizlere veriyorum. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Elimizi hatta gövdemizi taşın altına sokacağız. Birazdan Türk Patent ve Marka kurumu eğitmenleri tarafından, 'Patent, faydalı model, marka, tasarım, coğrafi işaret' kavramları ile tescili ve tescil sonrası işlemleri hakkında çok değerli bilgiler aktarılacak.



Eğitimin hepimiz açısından verimli ve faydalı geçeceğine olan inancımla, tekrar hepinize hoş geldiniz diyor, sizleri şahsım ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odaları yönetim kurulu başkanları adına saygı ile selamlıyorum" dedi.



Ayşe Demirbaş'ın sunduğu ve oldukça verimli geçen eğitimde Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları Semih Saraç, Mete Kıvanç Ünaltekin, Müge Münire Şahin, Özden İlhan hazırladığı sunumlar ile Manisa iş dünyasına patent, faydalı model, marka, tasarım ve coğrafi işaret; başvuru ve tescil sonrası işlemleri içeren konular anlatıldı. - MANİSA