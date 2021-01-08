Manisa TSO'dan finansman protokolü - Son Dakika

Manisa TSO'dan finansman protokolü

08.01.2021 14:51
Manisa TSO'dan finansman protokolü, System.String[]

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Halkbank arasında ticari mal alım-satımlarında kolay finansman sağlanacak işbirliği için protokol imzalandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Halkbank arasında ticari mal alım-satımlarında kolay finansman sağlanacak işbirliği için protokol imzalandı.

Manisa TSO ile Halk Bankası arasında "Paraf Kart Tedarik Zinciri Finansman Projesi" kapsamında protokol imzalandı. Protokolde bilgi veren Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, "Covid-19 salgını sürecinde yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen üyelerimizin ekonomik faaliyetlerini devam ettirebilmeleri maksadıyla elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Bu noktada, TOBB ve Halkbank arasında imzalanan 'tedarik zinciri finansmanı projesi' kapsamında bizler de Halk Bankası ile protokolümüzü imzalamış bulunuyoruz. İmzaladığımız protokol çerçevesinde Manisa TSO üyeleri tedarikçilerden yapacakları alımlarda kullanabilecekleri, 1,5 seneye kadar vade imkanı ve taksitlendirme imkanı sağlayan paraf kart alabilecekler. Ayrıca Manisa TSO üyesi tedarikçiler bu projeye özel seçeneklerle hazırlanmış Halk Bankası POS cihazı alabilecekler. POS cihazındaki satışlarındaki birikimlerini finansman taleplerinde teminat olarak kullanabilecekler" dedi.

Protokol kapsamında üyelere avantajlar sağlanacağını vurgulayan Şenay, "Protokol kapsamında, işletme sermayesi katkısı alacak üyelerimizin tedarik ihtiyaçları uygun vade imkanları ile karşılanacak, bu sayede üretim ve ticaretin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan Halkbank güvencesi ile üretime ve pazarlamaya daha çok vakit ayıracaklar. Tahsilatlar Halkbank garantisiyle peşin ya da taksitli şekilde alacaklar ve nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılarımız da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar ve 18 aylık vade imkanına kavuşacaklar, böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar. Kısaca, mal almak gerekince, bankanın vermiş olduğu ödeme seçenekleri ile satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil ediyor. Kart limiti tahsisatı bankacılık şartlarına firmanın risk durumuna göre banka tarafından belirlenecek olup herhangi bir üst limit bulunmamaktadır. Projede herhangi bir sektör kısıtlaması yoktur. Odamız üyesi olan firmalarımız bu imkandan faydalanabileceklerdir. Bu protokol pandemi sürecinde ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşayan üyelerimize büyük avantaj sağlayacaktır" diye konuştu.

Manisa TSO Hizmet Binasında korona virüs önlemleri alınarak gerçekleşen imza törenine Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, Türkiye Halk Bankası İzmir 3. Bölge Koordinatörü Murat Erdoğan, Türkiye Halk Bankası Manisa Şube Müdürü İsmail Karabay ve Projeden Sorumlu Manisa Şubesi Müşteri Temsilcisi Serhat Arslan katıldı. - MANİSA

Manisa TSO'dan finansman protokolü
Manisa TSO'dan finansman protokolü

Halkbank, Protokol, Türkiye, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa TSO'dan finansman protokolü - Son Dakika Ekonomi


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