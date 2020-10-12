Manisa TSO'dan otomotiv ve savunma sanayi için eğitim seferberliği - Son Dakika

Manisa TSO'dan otomotiv ve savunma sanayi için eğitim seferberliği

12.10.2020 15:01
Manisa TSO'dan otomotiv ve savunma sanayi için eğitim seferberliği, System.String[]

Zafer Kalkınma Ajansı '2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı' kapsamında 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na (MEGDEP) sunulan 64 proje arasında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvuru sahibi olduğu, Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin proje ortağı, Tirsan Kardan A.

Zafer Kalkınma Ajansı '2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı' kapsamında 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na (MEGDEP) sunulan 64 proje arasında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvuru sahibi olduğu, Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin proje ortağı, Tirsan Kardan A.Ş'nin ise iştirakçi sıfatıyla yer aldığı "Manisa TSO'da Otomotiv ve Savunma Sanayi İçin Eğitim Seferberliği" başlıklı proje, 83.50 puan ile TR33 bölgesi içerisinde birinci oldu.

Manisa TSO'nun otomotiv ve savunma sanayi için başlattığı eğitim seferberliği ilk meyvelerini vermeye başladı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ortaklığıyla Zafer Kalkınma Ajansı'na sunduğu "Otomotiv ve Savunma Sanayi İçin Eğitim Seferberliği" projesi, 64 proje arasında en yüksek puanı alarak birinci oldu. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, yönetim kurulu üyesi Akın Saadettin Gezgin, Manisa Ticaret Borsası yönetim kurulu üyesi Mehmet Ersaygı, "Manisa TSO'da Otomotiv ve Savunma Sanayi için Eğitim Seferberliği" projesi kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. "Manisa TSO'da Otomotiv ve Savunma Sanayi için Eğitim Seferberliği" projesinin mesleki eğitimin iyileştirilmesine yönelik önemli bir proje olduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, "Projeyi hazırlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yılmaz: "Var olan değerlerimizi en üst noktaya taşımayı hedefliyoruz"

Meslek liselerinin ülkemiz için önemli bir değer olduğunu ve bu değeri daha yukarı çıkarmak gerektiğini ifade eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Biz oda olarak var olan değerlerimizi her zaman en üst noktaya taşıma felsefesiyle yola çıkıyoruz. Bu doğrultuda meslek liseleri ülkemiz açısından çok önemli. Avrupa'ya baktığımızda meslek liselerine verilen önem çok fazla. Örneğin Almanya'da üniversite mezunundan çok meslek liseli mezunu var. Ülkemizde de son yıllarda meslek liselerine ayrı bir önem veriliyor. Bu doğrultuda projeler üretiyor. Biz de Zafer Kalkınma Ajansı ile gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra Polinas MTAL ve Tirsan Kardan ile uyumlu bir iş birliği içerisinde projemizi oluşturduk. Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Manisa'mızın içinde bulunduğu 4 ilin katılım sağladığı 64 proje arasında 1'inciliğe layık görülen bir projeyi Manisa'ya kazandırdık. Bundan sonraki adımlarımızı bundan önce olduğu gibi uyumlu ve hızlı bir şekilde atıp sanayimizdeki ara eleman sıkıntısını bir nebze olsun azaltmayı hedefliyoruz. Ben projenin tüm paydaşlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve beraberindeki heyet okulu gezerek yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular. - MANİSA

Manisa TSO'dan otomotiv ve savunma sanayi için eğitim seferberliği
Manisa TSO'dan otomotiv ve savunma sanayi için eğitim seferberliği
Manisa TSO'dan otomotiv ve savunma sanayi için eğitim seferberliği
Manisa TSO'dan otomotiv ve savunma sanayi için eğitim seferberliği
Manisa TSO'dan otomotiv ve savunma sanayi için eğitim seferberliği

Savunma Sanayi, Polinas, Ticaret, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa TSO'dan otomotiv ve savunma sanayi için eğitim seferberliği - Son Dakika

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