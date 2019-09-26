Manisa TSO, hizmet edenleri yaşarken anıyor

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası(Manisa TSO) İnsanlar yaşarken anılmalı felsefi altında bölümünde 2005-2018 yılları arasında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis üyeliği görevi yapan isimlere Hizmet Şeref Plaketi takdim töreni düzenledi.



Manisa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında 2005-2018 yılları arasında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis üyeliği görevi yapan isimlere Hizmet Şeref Plaketi takdim edildi. Düzenlenen plaket törenine AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeleri, 2005-2018 yılları arasında Manisa Ticaret ve Sanayi odasında meclis üyeliği yapan isimler ve Manisa iş dünyasının seçkin temsilcileri katıldı. Toplantının başında Manisa Ticaret ve Odası'nda geçmiş dönemler meclis üyeliği yapmış ve hakkın rahmetine kavuşmuş isimler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Plaket törenin açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek, "İnsanlar yaşarken anılmalı mantığı ile hareket ederek 2005-2018 yılları arasında görev yapan meclis üyesi arkadaşlarımıza bu gece Hizmet Şeref Plaketi takdim edeceğiz. Bizleri kırmayıp davetimize gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu dönemler arası görev yapıp hakkın rahmetine kavuşan arkadaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Biz bir aileyiz ve hep birlikte güzeliz" diyerek sözlerine son verdi.



Başkan Yılmaz: "Ben değil biz felsefi ile yolumuza devam ediyoruz"



Hizmet Şeref Plaketi takdim töreninde konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Odamıza önceki dönemlerde meclis üyesi olarak hizmet vermiş, emeği olan değerli insanları hem hatırlamak hem de İnsanlar yaşarken anılmalı felsefesi ile bir Hizmet Şeref Plaketi takdim töreni düzenledik. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Malum bugünkü toplantımızda aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Vermiş oldukları emek ve göstermiş oldukları gayretler ile, kurumsal hizmet kapasitemizin her yıl daha da gelişmesine katkı sağlayan, odamızın bugünkü konumuna gelmesinde sunmuş oldukları destek ve hizmetlerden dolayı biraz sonra 2005 - 2009/ 2009 - 2013/ 2013 - 2018 yılları dönemlerinde odamızda görev yapan meclis üyelerimize, 'Hizmet Şeref Plaketlerini' takdim edeceğiz. Odamızın bu zamana kadar göstermiş olduğu tüm başarı ve çalışmaları hep birlikte, el birliği, gönül birliği, akıl birliğiyle elde ettik. Peki bu tören neden önemli? Bir kere şunu belirteyim ben en eski meclis üyelerinden biriyim. 30 yılımı dolduruyorum. Önemli olan şudur ki İnsanlar yaşarken anılmalıdır. Dolasıyla Türkiye'de ki temel sıkıntı 'Ben' dememiz. Eğer 'Ben' olarak burada olsaydık sadece boş sandalyelere masalara konuşmuş olurduk. Ama biz olduğumuz için hep birlikte daha güçlü oluyoruz. Biz göreve geldikten sonra yönetim kurulum ve meclis başkanım ile birlikte 'Ben değil biz' felsefesi ile yolumuza devam ettik. 1871 kurulan bu odanın Manisa'nın tüm alanlarında etkinliği var. İşte bugün haklı olarak gururunu yaşadığımız Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ni bizden önceki büyüklerimiz kurdu. Hangi dili öğrenme noktasında bir tercihiniz olursa muhakkak sevgi dilini öğreniniz. Ben değil biz demeyi hepimiz birbirimize aşılamak durumdayız. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma bakarsak sevgi dilinin ne kadar önemli olduğunu anlarız. Kavga kültürü ile hiçbir kurum bir yere gelemez. Bugün burada yaşadığımız mutluluk hep birlikte olmanın mutluluğudur. ve ben bunu bir başlangıç olarak görüyorum. Eğer kişileri tabu yaparsak kişiler öldükten sonra beklentileriniz de ölür. Ama felsefeyi inancı kendimize düstur edindiğimiz zaman düşünceler yok olmaz. Dolasıyla bu kıymetli insanların emeklerini, her zaman minnet ve takdirle anacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 'Hizmet Şeref Plaketi' almaya hak kazanan yol arkadaşlarıma, ödüllerini sunacak olmaktan, büyük onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Odamıza hizmet eden tüm mensuplarımızı yürekten kutluyor ve başarı dolu nice yıllar diliyorum" diye konuştu.



Hizmet şeref plaketleri alkışlar eşleğinde verildi



Plaket töreni sırasında davetliler organizasyondan duyduklarını memnuniyeti dile getirirken 'İnsanlar yaşarken anılmalı' felsefesi ile yola çıkan ve bu töreni düzenleyen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kuruluna ve meclis başkanlığına teşekkürlerini sundu. Alkışlar eşliğinde takdim edilen plaket töreninin ardından günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı. - MANİSA