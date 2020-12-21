Manisa TSO Japon yatırımcıyı ağırladı - Son Dakika

Manisa TSO Japon yatırımcıyı ağırladı

21.12.2020 13:58
Manisa TSO Japon yatırımcıyı ağırladı, System.String[]

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Japonya merkezli Techno Associe şirketinin Çekya'da faaliyet gösteren fabrikasının Genel Müdürü Kenichiro Iwano'u makamında ağırladı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Japonya merkezli Techno Associe şirketinin Çekya'da faaliyet gösteren fabrikasının Genel Müdürü Kenichiro Iwano'u makamında ağırladı. Ziyarette Manisa'da faaliyet gösteren firmalar ile tedarik zinciri kurulması hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yeni pazar alanları oluşturmak ve Manisa iş dünyasına yeni iş bağlantıları kurmak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Pandemi dönemi olmasına rağmen yabancı heyet temsilcileri ile gerek video konferans yoluyla gerek ise Covid-19 önlemleri alınarak yapılan yüz yüze görüşmeler ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu bağlamda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Japonya merkezli Techno Associe şirketinin Çekya'da faaliyet gösteren fabrikasının Genel Müdürü Kenichiro Iwano'u makamında ağırladı. Manisa TSO Hizmet Binasında gerçekleşen ziyarette Zafer Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili Cansu Uyar, Zafer Kalkınma Ajansı Yatırım Uzmanı Mustafa Coşkun ve Manisa TSO Kurumsallaşma ve Devlet Destekleri Temsilcisi Mehmet Can Çakar hazır bulundu.

"Üyelerimize yeni pazarlar oluşturmak adına önemli bir ziyaret"

Yabancı sermayenin ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "2020 yılı hepimiz için zor geçiyor. Malum pandemi dönemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuzluklara yol açtı. Ama pandeminin oluşturduğu tüm olumsuzluklara rağmen Manisa güçlü sanayisi ile üretmeye, katma değer oluşturmaya devam etti. Üyelerimiz özverili şekilde çalışmalarını sürdürdü. Biz oda olarak bu süreçte yaptığımız görüşmeler ile üyelerimize yeni pazarlar oluşturma adına büyük çalışmalar yaptık. Özellikle Afrika ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler ile yaptığımız görüşmeler ile arz ve talep doğrultusunda üyelerimize yeni pazar alanları oluşturmaya çalıştık. Bugün de Japonya'nın köklü şirketlerinin başında yer alan Techno Associe şirketinin Çekya'da faaliyet gösteren fabrikasının Genel Müdürü Kenichiro Iwano'yu odamızda ağırladık. Türkiye ve Japonya arasında tarihe dayanan köklü bağlar vardır. İki ülke halkı da birbirlerine sempati ile bakarlar. Ayrıca Manisa'mızda faaliyet gösteren Mitsubishi Electric, Sumika Polymer Compounds, İnci GS Yuasa Akü, Sarten Ambalaj ve TOYO Matbaa Mürekkepleri gibi yüzde 100 Japon veya Japon sermayesi ortaklı firmalar yer almaktadır. Biz Manisa iş dünyası olarak yeni yatırımlara, yeni satış alanlarına kapımız sonuna kadar açık. Manisa'mız OSB'leri ile dünyanın gözde yatırım kentleri arasında yer alıyor. Bugün de ne adımlar atabiliriz ne yapabiliriz bunları konuştuk. Olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Özellikle beyaz eşya ve otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz hakkında bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.

"Türkiye cazibe merkezi haline geldi"

Sözlerine devam eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, "Pandemi dönemin getirdiği zorluklar kadar yarattığı fırsatlarda var. Bu açıdan Techno Associe Group gibi büyük firmalar tedarik zincirlerini Asya'dan Türkiye kaydırmak istiyor. Çünkü Türkiye onlar için güvenilir bir liman. Pandemi ile birlikte sanayimiz tedarik zinciri kapsamında cazibe merkezi haline geldi. Bu konuda Kenichiro Iwano ile detaylı olarak konuştuk. Firmalarımız hakkında bilgiler verdik. Firmalarımız ile yapılacak anlaşmalar ile Manisa iş dünyasının ihracat hacmini arttırmak istiyoruz. Bu açıdan her iki taraf içinde çok olumlu ve verimli bir görüşme oldu. Manisa'da güçlü bir tedarik zinciri oluşturup firmalarımıza destek olmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde somut adımlar atıp üyelerimize yeni pazarlar oluşturacağız" dedi.

Firma 11 ülkede faaliyet gösteriyor

Techno Associe Group Japonya'da 28 fabrikası ve dünya çapında 11 ülkede 23 fabrikası bulunuyor. Japonya'nın köklü firmalarının başında yer alan Techno Associe Group Kuzey Amerika'da ABD ve Meksika, Avrupa'da Çekya ve Almanya, Asya'da ise Tayvan, Singapur, Tayland, Endonezya, Çin, Vietnam, Malezya'da toplamda 51 fabrika ile müşterileri hizmet veriyor. 1804 Osaka'nın Nagahoribashi bölgesinde pirinç metal işleme faaliyeti ile kurulan günümüze kadar faaliyetlerine aralıksız devam eden Techno Associe Group, Manisa Ticaret ev Sanayi Odası ev sahipliği ile Manisa Sanayisi hakkında bilgi aldı.

Toplantının ardından Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz günün anısına Manisa'ya özgü hediyeleri Kenichiro Iwano'ya takdim etti. - MANİSA

Manisa TSO Japon yatırımcıyı ağırladı
Manisa TSO Japon yatırımcıyı ağırladı

Yönetim Kurulu, Japonya, Türkiye, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa TSO Japon yatırımcıyı ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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