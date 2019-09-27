Son Dakika Haberleri: Manisa TSO meslek komiteleri, istişare toplantısında buluştu
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Manisa TSO meslek komiteleri, istişare toplantısında buluştu

2 saat önce

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (Manisa TSO) meslek komitelerinin mesleki konuları ile sorunlarının görüşüldüğü 'Meslek Komiteleri Müşterek İstişare Toplantısı' düzenlendi.

Manisa TSO meslek komiteleri, istişare toplantısında buluştu, System.String[]

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (Manisa TSO) meslek komitelerinin mesleki konuları ile sorunlarının görüşüldüğü 'Meslek Komiteleri Müşterek İstişare Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt da başkanlara bilgilendirmede bulundu.


Toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek, Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Arkın Şıktaşlı, Sezen Şenay, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Karanfilci, Galip Berk, Hüseyin Hasacar, Serhat Çetin, Tevfik Aslaner, meslek komiteleri başkanları, Genel Sekreter Filiz Kavaklı ve Avukat Zeynep Paçacı katıldı.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, meslek komitelerinin daha aktif olabilmesi için nasıl bir çalışma programı yapılması gerektiğinin cevabını bu toplantıda aradıklarını belirtti. Odanın her birimiyle üyelerine en iyi şekilde hizmet etmek istediğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, komite başkanlarına tek tek söz vererek bu konu hakkındaki düşüncülerini ve taleplerini dinledi.


Toplantıda söz alan meslek komitesi başkanları kendi sektörlerinde nelerin yapılması gerektiği hakkında düşüncelerini anlatırken, nelerin eksik yapıldığı ya da hangi konularda daha fazla çalışılması gerektiği konusunda fikirlerini açıkladılar.


Yavuz Kurt meslek komitesi başkanlarını bilgilendirdi


Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt, kayıt dışı istihdama ilişkin yürütülen denetimler, SGK alacaklarının haciz yoluyla tahsilatı, SGK prim borcu yapılandırma konu başlıkları hakkında meslek komitesi başkanlarını bilgilendirdi. Meslek Komitesi başkanlarının sorun ve taleplerini not eden Müdür Kurt sorunların çözümler için gerekli işlemleri yapacaklarını ifade etti. - MANİSA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:03 Kaynak: İHA
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