Manisa TSO üyelerine kolay finansman imkanı - Son Dakika

Manisa TSO üyelerine kolay finansman imkanı

25.03.2021 14:21
Manisa TSO üyelerine kolay finansman imkanı, System.String[]

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Vakıf Katılım Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Vakıf Katılım Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Manisa TSO üyesi firmalara, belirlenen özel koşullarda finansmana erişimin kolaylaştırılması ve banka tarafından sağlanan diğer avantajlı ürün ve hizmetlerden kolaylıklar sağlanacak.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleşen protokol törenine, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, Vakıf Katılım KOBİ Bankacılığı Müdürü Lokman Avcı, Manisa Şube Müdürü Mustafa Dedik, Manisa Şube Kobi Pazarlama Yöneticisi Cüneyt Çetinbakış katıldı. Protokol imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, bankaların sosyo-ekonomik hayatın motivasyonu noktasında kentler için önemli kurumlar olduğunu ifade etti. Şenay; "Yaşadığımız süreçte finansmana erişim ile avantajlı ürün ve hizmetlerden üyelerimizin daha fazla yararlanması en büyük temennimizdir. Başta kamu bankaları olmak üzere tüm banka yetkililerine büyük işler düşmektedir. İlimizde bu ve benzeri yapılacak protokollerin sayısını artırmamız çok önemlidir. Özellikle üyelerimiz Eximbank'a verecekleri teminat mektupları için bankaya başvurmaları ve gerekli şartları yerine getirmeleri karşılığında yüzde 0,20 indirim ile teminat mektubu alabileceklerdir. Böylece ihracata yönelik ticaret hacminin genişlemesine katkı sağlayacak büyük bir adım atılmıştır. Ayrıca diğer teminat mektupları içinde yüzde 0,50 indirim üyelerimize uygulanacaktır. Bu protokol kapsamında üyelerimizden hesap işletim ücreti ve internet bankacılığı üzerinden yapacakları EFT/havale işlemlerinde masraf alınmayacaktır. Kiralık kasa, YP para transferi, TL para transferi, çek karnesi, POS, katılma hesabı, sigorta ürünleri, bireysel emeklilik sistemi ve DBS hizmetlerinde komisyon ve ücret indirimleri de sağlanacaktır. Üyelerimizin akreditif, kabul aval kredisi ve yurtiçi teminat mektubu taleplerinde liste fiyatı üzerinden 50 baz puan indirim sağlanacaktır. Bu protokolün Manisa iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Ekonomik istikrarımızın teminatı olan KOBİ'lerimizin varlıklarını devam ettirebilmeleri için bizlere her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ'lerimizin yanında olduk. Manisa şubemizin, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. Oda üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetlerimizi sunacağımız, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde KOBİ'lerimize olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ'lerimizi şubelerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı - MANİSA

Manisa TSO üyelerine kolay finansman imkanı
Manisa TSO üyelerine kolay finansman imkanı

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Vakıf Katılım Bankası, Ticaret, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa TSO üyelerine kolay finansman imkanı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Brezilya Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör kararı! O geldi, bu gitti devri kapandı Brezilya Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör kararı! O geldi, bu gitti devri kapandı Ünlü şarkıcı Aydilge'den Ünlü şarkıcı Aydilge'den "bebek" sorusuna dikkat çeken cevap Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan "silahla yaralama"dan yargılanacak Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw: Bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw: Bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim         
14:13
Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık         
14:07
Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı         
13:25
Dünya ticaretini bekleyen büyük tehlike! Karaya oturan gemi nedeniyle Süveyş Kanalı haftalarca kapalı kalabilir Dünya ticaretini bekleyen büyük tehlike! Karaya oturan gemi nedeniyle Süveyş Kanalı haftalarca kapalı kalabilir         
12:59
İşitme engelli gence şiddet uygularken çekilmiş görüntüleri infial yaratan şahıs gözaltına alındı İşitme engelli gence şiddet uygularken çekilmiş görüntüleri infial yaratan şahıs gözaltına alındı         
12:53
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun         
12:14
Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamla kaçtı         
11:46
Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz         
11:31
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu         
10:38
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum         
10:17
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı         
09:53
Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın         
08:55
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş         
08:26
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 14:45:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa TSO üyelerine kolay finansman imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei