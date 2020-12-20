Manisa TSO ve Ranepa Üniversitesi iş birliğine Kremlin'den ödül - Son Dakika

Manisa TSO ve Ranepa Üniversitesi iş birliğine Kremlin'den ödül

20.12.2020 15:45
Manisa TSO ve Ranepa Üniversitesi iş birliğine Kremlin'den ödül, System.String[]

Geçtiğimiz yıl Manisa'ya ve Manisa Ticaret Odası (Manisa TSO) Başkanı Mehmet Yılmaz'ı birçok kez ziyaret edip iş birliği protokolleri imzalayan ve Meclis Başkanı olduğu Rusya'nın Vladimir Bölgesine davet eden Prof. Dr.

Geçtiğimiz yıl Manisa'ya ve Manisa Ticaret Odası (Manisa TSO) Başkanı Mehmet Yılmaz'ı birçok kez ziyaret edip iş birliği protokolleri imzalayan ve Meclis Başkanı olduğu Rusya'nın Vladimir Bölgesine davet eden Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin'e Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın toplumsal ve sosyal yapısına sağladığı üstün katkı ve Türkiye ile kurduğu iş birliği çalışmalarından dolayı tebrik nişanı verildi.

Vladimir Bölgesi Meclis Başkanı Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin, Asya Polis Teşkilatı (ASİAPOL) kurucusu Talat Çetin'in ve Prof. Dr. Ali Çipiloğlu'nun organize etmesiyle Rektörü olduğu Rusya Devlet Başkanlığı Akademisi (RANEPA) ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa TSO arasında iş birliği protokolü imzalamıştı. Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin Türk-Rus Devlet Başkanları Sayın Erdoğan ve Sayın Putin'in teşvik ettiği Türk-Rus Ortak Üniversitesi'nin de kuruluş söylemlerini Manisa'da başlatmıştı.

Manisa'ya gelmesi bekleniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 02 Aralık 2020 tarihinde tebrik ve takdir mesajını alan Vladimir Bölgesi Meclis Başkanı Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin pandemi nedeniyle bir erteleme olmazsa Aralık ayı sonunda Kremlin'de resmi törenle ödülünü bizzat teslim alacak. Manisa Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ın daveti ve ASİAPOL kurucusu Talat Çetin ve Prof. Dr. Ali Çipiloğlu'nun katkılarıyla, Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin geniş bir siyasi ve ekonomik heyetle Şubat 2021'de tekrar Manisa'ya gelmesi bekleniyor.

Manisa TSO'ya teşekür mektubu yollamıştı

Vladimir Bölgesi Meclis Başkanı Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin geçtiğimiz yıl Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'a Rus Devlet Başkanlığı'ndan Vladimir Putin'in kabulü ile bir teşekkür mektubu yollamıştı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi (RANEPA) Türkiye Resmi Temsilcisi Talat Enveroviç Çetin aracılığı ile takdim edilen mektup Manisa İş Dünyası ve Vladimir bölgesi arasında yapılacak ekonomik iş birlikleri içinde önemli bir rol oynamıştı.

Başkan Yılmaz: "Çalışmalarmızın takdir görmesi bizleri mutlu etti"

Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin'e Rus Devlet Başkanı Putin tarafından tebrik nişanı verilmesinden dolayı memnuniyet duyduğu ifade eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz; "Geçtiğimiz yıl pandemi öncesinde Vladimir Bölgesi Meclis Başkanı Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich, Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi (RANEPA) Türkiye Resmi Temsilcisi Korgeneral Talat Enveroviç Çetin ve Prof. Dr. Ali Çipiloğlu'nu Odamızda ağırladık. O günden itibaren yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkileri geliştirdik. İş dünyamıza yeni pazar alanları açma adına girişimlerimiz oldu. Yine o dönem Rektör olan Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi önderliğinde Manisa Celal Bayar Üniversitemizle önemli adımlar atarak eğitim alanında protokol imzaladılar. Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını sebebiyle görüşmelerde bir duraksama oldu. Biz Rusya'ya gidecektik pandemi nedeniyle gidemedik. Önümüzde ki dönem ikili ilişkilerimiz kaldığı yerden devam edeceğini ümit ediyorum. Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin'in Manisa'ya davet ettim. Şubat ayında Manisa'ya gelmesi bekleniyor. Bu ziyaret ile geçen sene atmış olduğumuz adımların devamını getireceğiz. Ayrıca Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin'in Manisa'da yapmış olduğu ziyaretler ve görüşmelerden dolayı Kremlin'den takdir görmesi bizleri çok mutlu etti. Çalışmalarımızın değer görmesi ve takdir edilmesinden dolayı tüm üyelerimiz adına büyük gurur ve onur duyuyorum" dedi. - MANİSA

Manisa TSO ve Ranepa Üniversitesi iş birliğine Kremlin'den ödül

Meclis Başkanı, Türkiye, Manisa, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa TSO ve Ranepa Üniversitesi iş birliğine Kremlin'den ödül - Son Dakika Ekonomi


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