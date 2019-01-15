Son Dakika Haberleri: Manisa Turgutlu Başkan Uyardı

Manisa Turgutlu Başkan Uyardı

57 dakika önce

Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründü (3)AFAD YOLDA KALANLARI KURTARDIDağmarmara bölgesindeki Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar, Yunusdere gibi mahalleler ile Ovacık Yaylası'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Güney Mahallesi yakınlarında yolda kalan sürücüleri AFAD ekipleri kurtardı.

Manisa Turgutlu Başkan Uyardı, System.String[]
Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründü (3)

AFAD YOLDA KALANLARI KURTARDI

Dağmarmara bölgesindeki Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar, Yunusdere gibi mahalleler ile Ovacık Yaylası'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Güney Mahallesi yakınlarında yolda kalan sürücüleri AFAD ekipleri kurtardı. Jandarma ise güzergah boyunca denetimlerini artırırken kar lastiği ve zinciri takılı olmayan araçlara geçiş izni vermedi.

 

Doğan Çizmeci/TURGUTLU, (Manisa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:56 Kaynak: DHA

Güney, Ovacık, Ören, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'a Akşam Saatlerinde Karla Karışık Yağmur Geliyor Kar Kalınlığının 3 Metreye Ulaştığı Tunceli Ovacık'ta, Binalar Görünmez Hale Geldi

İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı Son Dakika! İngiltere Parlamentosu, Başbakan May'in AB ile Vardığı Brexit Anlaşması'nı Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 22:53:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Turgutlu Başkan Uyardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]