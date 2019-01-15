Manisa Turgutlu Başkan Uyardı
57 dakika önce
Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründü (3)AFAD YOLDA KALANLARI KURTARDIDağmarmara bölgesindeki Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar, Yunusdere gibi mahalleler ile Ovacık Yaylası'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Güney Mahallesi yakınlarında yolda kalan sürücüleri AFAD ekipleri kurtardı.
Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründü (3) AFAD
YOLDA KALANLARI KURTARDI
Dağmarmara bölgesindeki Kabaçınar, Hacıisalar, Ören
, Kuşlar, Yunusdere gibi mahalleler ile Ovacık
Yaylası'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Güney
Mahallesi yakınlarında yolda kalan sürücüleri AFAD ekipleri kurtardı. Jandarma
ise güzergah boyunca denetimlerini artırırken kar lastiği ve zinciri takılı olmayan araçlara geçiş izni vermedi.
Doğan Çizmeci/TURGUTLU, (Manisa
),
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:56 Kaynak: DHA
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