Manisa Turgutlu'da Eşeğe Kötü Muamelede Bulunan 2 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, eşeği traktör römorkuna iple bağlayarak koşturup eziyet ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde, eşeği traktör römorkuna iple bağlayarak koşturup eziyet ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Haklarında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanmak üzere tutulan tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar
4. Bölge Müdürlüğü'ne gönderilen 2 şüpheli, jandarma tarafından serbest bırakıldı. Geçen 28 Mart'ta, İzzettin Mahallesi, Kısmalıyolu Mevki'nde, seyir halindeki traktörün römorkuna iple bağlanarak koşturulan eşeği gören hayvanseverler, bu duruma tepki gösterdi. Bir sürücü o anları cep telefonu ile görüntüledi. Hayvana yapılan eziyet yerel basında da yer aldı. Olayın duyulmasının ardından Turgutlu İlçe Jandarma
Komutanlığı soruşturma başlattı. Jandarma, eşeği traktörünün römorkuna bağlayıp, koşturan şüphelilerin R.K. (24) ve M.A. (24) olduğu belirlendi. 2 şüpheli geçen 31 Mart'ta evlerinde yakalandı. Haklarında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Tutanaklar Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'ne gönderilirken, 2 şüpheli serbest bırakıldı. Kötü muamele yapılan eşek de bulunup, Turgutlu Belediyesi
veterineri tarafından muayene edildikten sonra hayvan baınağına teslim edildi. Turgutlu Kaymakamlığı da yaşanan bu gelişmeleri yazılı bir açıklamayla duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:34 Kaynak: DHA
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