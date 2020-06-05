MANİSA Turgutlu'da 'Huzur ve Güven' uygulaması 13 gözaltı - Son Dakika

Turgutlu'da 'Huzur ve Güven' uygulaması: 13 gözaltı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polisin 3 gün boyunca yaptığı 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler üzerindeki aramalarda, 3 gram bonzai, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ile 1'i kurusıkı 3 tabanca ele geçirildi.

Turgutlu'da, 02-04 Haziran tarihleri arasında, 356 polisin katılımıyla 'Huzur ve Güven Uygulaması' yapıldı. Denetimlerde, 2 bin 562 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları yapıldı. Toplam 928 umuma açık iş yeri, park ve araç kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymadıkları ve evraklarında eksiklikler bulunduğu belirlenen 62 sürücüye toplam 145 bin 897 lira para cezası kesilirken, 10 motosiklet trafikten men edildi. 6'sı çeşitli suçlardan haklarında 7 ile 10 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası, 7'si de çeşitli suçlardan aranan toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Denetimler sırasında şüpheliler üzerlerinde yapılan aramalarda 3 gram bonzai, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1'i kurusıkı 3 tabanca, 6 av tüfeği kartuşu ve 60 mermi ele geçirildi.

Denetimlerde ayrıca, 1 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, 2 iş yerine kapanış saatine uymamaktan, 18 kişiye maske takmamaktan, kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu taşıma kuralını ihlal eden 1 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet etmekten toplam 7 bin 448 TL cezai işlem uygulandı.