Son Dakika Haberleri: Manisa Turgutlu'da Küspe Yüklü Tır Devrildi

Manisa Turgutlu'da Küspe Yüklü Tır Devrildi

1 saat önce

Turgutlu'da küspe yüklü tır devrildiMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, küspe yüklü tır, sağ tekerleklerinin yol kenarındaki yumuşak zemine denk gelmesi üzerine yan yatıp, devrildi.

Turgutlu'da küspe yüklü tır devrildi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, küspe yüklü tır, sağ tekerleklerinin yol kenarındaki yumuşak zemine denk gelmesi üzerine yan yatıp, devrildi. Tır şoförü İsmail Yardımcı (37), şans eseri kazayı yaralanmadan atlattı.

Bugün saat 16.00 sıralarında, 34 LZ 0170 plakalı tıra Turgutlu'daki bir fabrikadan hayvan küspesi yükseleyen İsmail Yardımcı, Burdur'a götürmek üzere yola çıktı. Turgutlu çıkışına geldiğinde, tırın motorundan bir ses gelmesi üzerine yol kenarına yanaşarak, durmak istedi. Ancak, sağ tekerleri yumuşak zemine denk gelen tır yan yatarak devrildi. Şoför Yardımcı, şans eseri kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Canına bir şey olmamasının tek tesellisi olduğunu belirten tır şoförü İsmail Yardımcı, "Araçtan ses gelince, durup kontrol etmek için yol kenarına yanaşmak istedim. Yağmurlar nedeniyle, torak zemin çok yumuşayıp, gevşemiş. TIR bir anda yan yattı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:49 Kaynak: DHA

Turgutlu, 3. Sayfa
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