Manisa Turgutlu'da Minibüs Kazası: 20 Yaralı - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da Minibüs Kazası: 20 Yaralı

26.07.2023 23:06

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İzmir'den dönen bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi yaralandı. Kazada hayati tehlikesi olan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ve aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi, hastaneye kaldırıldı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

İzmir'in Ödemiş ilçesine düzenlenen geziden Turgutlu'ya dönenleri taşıyan Enver B'nin kullandığı 45 ADL 277 plakalı minibüs, Bozkır Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

20 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada aralarında çocuk ve gençlerin de olduğu toplam 20 kişi yaralandı.

2'SİNİN DURUMU AĞIR

Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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Turgutlu, Manisa, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Turgutlu'da Minibüs Kazası: 20 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da Minibüs Kazası: 20 Yaralı - Son Dakika
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