Manisa Turgutlu'da Minibüs Kazası: 20 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ve aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi, hastaneye kaldırıldı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

İzmir'in Ödemiş ilçesine düzenlenen geziden Turgutlu'ya dönenleri taşıyan Enver B'nin kullandığı 45 ADL 277 plakalı minibüs, Bozkır Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

20 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada aralarında çocuk ve gençlerin de olduğu toplam 20 kişi yaralandı.

2'SİNİN DURUMU AĞIR

Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.