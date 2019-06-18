Manisa - Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli
1 saat önce
Manisa - Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli (2)TURGUTLU- MANİSA VE İZMİR- ANKARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI(Tür: Yurt)
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:25 Kaynak: DHA
- Turgutlu
'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli (2)
TURGUTLU- MANİSA VE İZMİR- ANKARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI
(Tür: Yurt)
Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı
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