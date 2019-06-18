Son Dakika Haberleri: Manisa - Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli
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Manisa - Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli

1 saat önce

Manisa - Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli (2)TURGUTLU- MANİSA VE İZMİR- ANKARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI(Tür: Yurt)

Manisa - Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli (2)
TURGUTLU- MANİSA VE İZMİR- ANKARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI
(Tür: Yurt)
Manisa - Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:25 Kaynak: DHA
Manisa, Turgutlu, Güncel
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