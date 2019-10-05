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Manisa turgutlu'da yağmur ve rüzgar etkili oldu

1 saat önce

Turgutlu'da yağmur ve rüzgar etkili olduManisa'nın Turgutlu ilçesinde gece etkili olan yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Turgutlu'da yağmur ve rüzgar etkili oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece etkili olan yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle kentteki bir ortaokulun çatısı uçtu.

Turgutlu ilçesinde bugün saat 02.00 sıralarında başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar, etkili oldu. Yıldırım ve Bozkurt mahallelerinde zemin katlarda kalan bazı evlerde su baskını oldu. Sokak ve caddelerde ise su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri, su baskını yaşanan evlerde tahliye çalışması yaptı. Yağmurla birlikte rüzgar da kentte, olumsuzluğa yol açtı. Ergenekon Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki Besime Elagöz Ortaokulu'nun sac çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle yola uçtu. Okul görevlileri çevrede önlem alırken, kimsenin zarar görmemesi sevindirdi. Çatının yeniden yapılması için çalışmalara başlandı. Öte yandan olumsuz hava koşullarının ortadan kalkmasıyla kentte hayat normal seyrine döndü.

Manisa turgutlu'da yağmur ve rüzgar etkili oldu

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:34 Kaynak: DHA
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