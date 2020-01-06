Manisa-Turgutlu kara yolu kaza nedeniyle 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa-Turgutlu kara yolu kaza nedeniyle 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı - Son Dakika

Manisa-Turgutlu kara yolu kaza nedeniyle 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı

6 saat önce

Manisa-Turgutlu kara yolu, tırın devrilmesi sonucu yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapandı.

Manisa-Turgutlu kara yolu kaza nedeniyle 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı, System.String[]

Manisa- Turgutlu kara yolu, tırın devrilmesi sonucu yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapandı.

İzmir'den Bursa istikametine giden süt ve süt ürünleri taşıyan B.E'nin kullandığı 35 JZ 179 çekici plakalı tır, Turgutlu-Manisa kara yolu Hamalınkırı mevkisinde, yağışın da etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle Turgutlu-Manisa kara yolunda ulaşım çift yönlü durdu.

Karayolları ve polis ekipleri yolun trafiğe açılması için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:02 Kaynak: AA
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