Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika
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Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

6 saat önce

Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründüMANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bazı mahallelerin beyaza bürünmesine neden oldu.

Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bazı mahallelerin beyaza bürünmesine neden oldu.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerde bu sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, özellikle Dağmarmara bölgesindeki Kuşlar, Hacıisalar, Karaköy, Ören, Kabaçınar, Yunusdere mahallelerinin yanı sıra Ayvacık, Güney ve Yukarı Bozkır'a kadar etkisini gösterdi. Çaldağı'nda kar kalınlığı; 10 santimetreye ulaştı. Ortaya kartpostallık manzaralar çıkarken, mahalleliler beyaz örtünün tadını çıkarmak isteyenlerin adresi oldu. Vatandaşlar kar manzarası eşliğinde fotoğraf çekip, oyunlar oynadı. Vatandaşlar ve araç sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Turgutlu, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:05 Kaynak: DHA
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