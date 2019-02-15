Manisa Turgutlu'nun Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Turgutlu
'nun yüksek kesimlerine kar yağdı Manisa
'nın Turgutlu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kırsal mahalleleri beyaz örtüyle kapladı. Ortaya, kartpostallık manzaralar çıktı.
Turgutlu'da yüksek kesimlerinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, saat 11.00'e kadar özellikle kırsal Kabaçınar, Hacıisalar, Ören
, Kuşlar, Yunusdere mahalleleri ile Ovacık
Yaylası'nda etkili oldu. Kar
kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken, alınan tedbirler sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Kar yağışını fırsat bilen mahalleli, kartpostallık manzaraları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Vatandaşlar, beyaz örtünün keyfini yaşadı.
Vatandaşlar ve araç sürücüleri, yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.