Manisa, turizm şirketlerine tanıtılacak

Vali Ahmet Deniz, Manisa'nın tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Türkiye'nin önde gelen 14 acente temsilcisi ile Obasya'da düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.



Manisa'yı ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak için çalıştıklarını belirten Vali Ahmet Deniz, " Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet gibi birçok şehzadeyi yetiştirmiş bir Şehzadeler Şehrinde yaşıyoruz.Manisa tarihi, kültürel dokusu, doğal güzellikleriyle ve gastroturizmi ile turizm potansiyeli yüksek bir şehir. İşgal yıllarında tahribata uğramış olmasına rağmen merkez ve ilçelerde tarihi cami, medrese ve ahşap evler hala mevcut. İlimizde ki mevcut potansiyeli göstererek ve turizm kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz. Bu sebeple tanıtım ve farkındalığın arttırılmasına yönelik organizasyonların yapılması önemli. Bugün başlattığımız tur organizasyonlarını bundan sonraki süreçte de yapmayı planlıyoruz. Bugün bizimle olan 14 acente temsilcisine de teşekkür ediyor, keyifli bir Manisa turu geçirmelerini diliyorum" dedi.



Zafer Kalkınma Ajansı ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) işbirliğinde Manisa'ya davet edilen 14 acente temsilcisine iki gün süresince Şehzadeler, Salihli ve Kula ilçelerimizde yer alan tarihi, turistik ve kültürel değerlerin tanıtımı yapılacak. Ayrıca yöreye özgü Manisa Kebabı, Salihli Odun Köfte, Kula Güveci gibi tatların tanıtılması ile Manisa'nın gastroturizmi alanında da öne çıkması hedefleniyor. - MANİSA