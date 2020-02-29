Manisa Türk bayrakları ile donatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Türk bayrakları ile donatıldı - Son Dakika

Manisa Türk bayrakları ile donatıldı

15 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan saldırı sonrası şehit olan askerlerimiz için Manisa'yı Türk bayraklarıyla donattı.

Manisa Türk bayrakları ile donatıldı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan saldırı sonrası şehit olan askerlerimiz için Manisa'yı Türk bayraklarıyla donattı.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan saldırı sonrası şehit olan askerler için Manisa, Türk bayrakları ile donatıldı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince şehrin ana caddeleri ve sokaklarına Türk bayrağı asıldı. Aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçedeki hizmet binalarına da Türk bayrağı asılırken, Büyükşehir Belediyesinin hizmet araçları da al bayrak ile donatıldı.


Spor camiası da sessiz kalmadı


Manisa'daki spor camiası da hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için tek yürek oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ildeki tüm spor tesisleri Türk bayrakları ile donatılırken, sporcular, müsabakalara 'başımız sağolsun' pankartıyla çıktı ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. - MANİSA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:31 Kaynak: İHA
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