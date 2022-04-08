Manisa, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinden biri - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinden biri

08.04.2022 14:33
Manisa, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinden biri

Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası sebebiyle Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve personeli, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek teşkilatın Manisa'da çalışmalarını anlattı.

Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası sebebiyle Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve personeli, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek teşkilatın Manisa'da çalışmalarını anlattı. Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy görev yaptığı 2 buçuk yıllık süreçte Manisa'nın en sakin ve en yaşanabilir şehirlerden biri haline geldiğini söyledi.

Ziyarette Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nün 2'si merkezde 15'i dış ilçe olmak üzere 17 ilçede yaklaşık 3 bin 100 personelle birlikte hizmet verdiğini söyleyen İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, "Bu hizmetlerimiz halkın can ve mal güvenliği, namusu, başta terörle mücadele olmak üzere narkotikle mücadele, asayiş ve tüm alanlarda hizmetimize devam etmekteyiz. Benim görevde bulunduğum süre içerisinde ülkemizin en sakin ve yaşanılabilir şehirleri arasında olan Manisa'mıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bundan sonraki dönemde de 177 yıldır yaptığımız hizmetleri başarıyla devam ettireceğimize inanıyorum" dedi.

Ziyaretleri sebebiyle İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve personeline teşekkür eden Vali Yaşar Karadeniz, "Türk Polis Teşkilatı kuruluşundan bu yana gerçekten çok önemli aşamalar kat etti. İnanıyorum ki dünyada suçla mücadele ve suçu önlemede en başarılı ülkelerden biriyiz. Bunun da 177 yıllık tecrübeye ve Türk Polisinin görevini ifa ederken gösterdiği fedakarlık ve bağlılığından kaynaklandığını düşünüyorum. Belki başka ülkelerde olmayacak şekilde halkımız polisine son derece bağlı ve polisini seviyor. Onun için polisimiz ne kadar yakınında olursa kendini o kadar huzurlu hissediyor. Bu da polisimizin halkımızla kurmuş olduğu sıcak bağın ve duyduğu güvenin en önemli göstergesidir" dedi.

Manisa'nın Türkiye'nin huzurlu şehirleri arasında yer aldığını ama Manisa'da da mücadele edilmesi gereken konular olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, "Bu konularda emniyet teşkilatımız son derece başarılı bir şekilde hizmet veriyor. Ben inanıyorum ki bundan sonra da bu hizmet aynı kalitede aynı nitelikte devam edecektir. Bu da Manisa'nın sanayileşirken, büyürken huzurunu kaybetmeden büyüyecek bir şehir olmasını sağlayacaktır. Bu çaba ve gayreti gösteren herkese, başta İl Emniyet Müdürümüze ve tüm ekibine teşekkür ediyor; Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftanızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretin anısına Vali Karadeniz misafirlerine hediye takdiminde bulundu. - MANİSA

Manisa, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinden biri
Manisa, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinden biri
Manisa, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinden biri

YORUMLAR
500
Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında

Ömer Uslusoy, Manisa, Polis, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinden biri - Son Dakika


Son Dakika
14:41 El ele caminin tuvalet kapı kilitlerini ve tokmaklarını çalan çift, kıskıvrak yakalandı
14:31 Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
14:26 Slovakya'dan bir ilk: Ukrayna'ya Sovyetler döneminden kalma S-300 hava savunma sistemi gönderdiler
14:20 Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye "hazreti" deyince eleştirilen Hatipoğlu'ndan öfkeli dolu sözler: Senin ne haddine!
14:16 Ebrar Karakurt dünyanın en iyi liginin "en değerli oyuncusu" seçildi
14:13 Pink Floyd, Ukrayna için yeniden bir arada! "Hey Hey Rise Up" şarkısını söyleyecekler
13:53 Selçuk Bayraktar CNN International'a konuştu: Hayat kurtarmakla övünmek istemem ama TB-2 Ukrayna direnişinin sembolü oldu
13:45 Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı, Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi: Tarım ve Orman Bakanı'nı işaret ettik ama yine de geldi
13:35 Senatör olmaya hazırlanan Dr. Mehmet Öz'ün kişisel serveti dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 14:46:58. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinden biri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement