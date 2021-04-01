MANİSA Turşu tankında tepki çeken görüntülerle ilgili; fabrikaya ceza kesildi, mühürlendi - Son Dakika

MANİSA Turşu tankında tepki çeken görüntülerle ilgili; fabrikaya ceza kesildi, mühürlendi

01.04.2021 18:29

Turşu tankında tepki çeken görüntülerle ilgili; fabrikaya ceza kesildi, mühürlendiSOSYAL medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan turşu kazanında yarı çıplak bir kişinin dans ettiği görüntülerin Manisa'daki bir Turşu Fabrikası'nda çekildiği tespit edildi.

Turşu tankında tepki çeken görüntülerle ilgili; fabrikaya ceza kesildi, mühürlendi

SOSYAL medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan turşu kazanında yarı çıplak bir kişinin dans ettiği görüntülerin Manisa'daki bir Turşu Fabrikası'nda çekildiği tespit edildi. Söz konusu fabrika, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle mühürlenip, faaliyetten men edilip 30 bin 406 lira idari para cezası kesildi. Sosyal medyada görüntüleri yer alan Ali G. (24) ve işletme yetkilileri hakkında ise Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Görüntüleri paylaşan İsa T.' nin ise Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yakalandığı bildirildi.

Geçen 29 Mart'ta sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, tepki çekti. Turşu tesisinde çekilen görüntülerde, bir çalışanın turşuların depolandığı tanka belden yukarısı çıplak olarak girerek dans ettiği görüldü. Yarı çıplak kişinin tankta dans ettiği görüntülerin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekildiği iddia edildi. Viranşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığı, lahana da yetiştirilmediği belirtildi. Basın yayın organlarında yer alan ve tepkilere neden olan olayın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan resmi kontrollerde söz konusu işletmenin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medyada görüntüleri paylaşan kişinin Urfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı İsa T. olduğu tespit edildi.

Urfa ve Manisa'daki güvenlik güçleri ve gıda kontrol ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucunda İsa T., Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Turşu kazanına girip, dans eden kişinin ise 24 yaşındaki Ali G. olduğu ve turşu fabrikasında çalıştığı belirlendi. Ali G.'nin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine 'Bir cahillik ettim. Keşke girmez olaydım' dediği öğrenildi.

Fabrikada yapılan denetimler sonucunda ise işletme, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle mühürlenip, faaliyetten men edildi. Ayrıca söz konusu turşu kazanı da mühürlendi. Ayrıca, işletmeye 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 30 bin 406 lira idari para cezası uygulandı. Sosyal medyada görüntüleri yer alan Ali G. ve işletme yetkilileri hakkında ise Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Görüntülerin kamuoyuna yansımasından sonra Bakanlığımız harekete geçti. Yapılan araştırmada görüntülerin Manisa'da çekildiğini bize bildirdi. Burada ilgili işletme ve kişi hakkında idari işlem yaptık. İşletme mühürlenmiş vaziyette. Faaliyeti durduruldu. İdari para cezaları uygulandı. Görüntülere konu olan kişi hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İlgili süreç adli makamlarla yürütülecek. Bakanımız bu konuda çok hassas. Biz de söz konusu işletmeye gelip, yapılması gereken bütün işlemleri yaptık. Vatandaşımız müsterih olsun. Bakanlığımız Gıda ve Gıda İşletmeleri ile ilgili süreçleri hassasiyetle takip etmekte. Hiçbir şekilde sorunlara, boşluğa meydan vermemekte. Konuyla ilgili bütün işlemler gerçekleştirilmiş durumda dedi.

MANİSA Turşu tankında tepki çeken görüntülerle ilgili; fabrikaya ceza kesildi, mühürlendi
MANİSA Turşu tankında tepki çeken görüntülerle ilgili; fabrikaya ceza kesildi, mühürlendi
MANİSA Turşu tankında tepki çeken görüntülerle ilgili; fabrikaya ceza kesildi, mühürlendi
MANİSA Turşu tankında tepki çeken görüntülerle ilgili; fabrikaya ceza kesildi, mühürlendi

Viranşehir, Şanlıurfa, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA Turşu tankında tepki çeken görüntülerle ilgili; fabrikaya ceza kesildi, mühürlendi - Son Dakika


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